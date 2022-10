Verbote für Halloween-Kostüme – Bußgeld kann drohen

Von: Josefine Lenz

Hohe Geldstrafe: Bei diesen Halloween-Kostümen droht ein Bußgeld (Symbolfoto) © HEIDELBERG24/Christian Roth

Am 31. Oktober kommen Gruselfans wieder voll auf ihre Kosten. Doch Vorsicht! Einige Halloween-Kostüme und Streiche sind verboten. Lesen Sie hier mehr:

Am 31. Oktober ist es wieder soweit: Halloween steht vor der Tür! Doch obwohl der 31. Oktober die Grusel-Fans in Deutschland regelmäßig in Ausnahmezustand versetzt, ist in Sachen Halloween-Kostüm nicht alles erlaubt.

HEIDELBERG24 fasst zusammen, auf welche Kostüme und Gegenstände man an Halloween verzichten sollte, da sonst ein Bußgeld droht.

Wer sich am 31. Oktober mit dem Auto auf dem Weg zur Halloween-Party machen will sollte beim Fahren dringend auf zu starke Gesichtsmaskierung verzichten. In Deutschland gilt nämlich ein sogenanntes Vermummungsverbot, das im Versammlungsgesetz festgeschrieben ist. (jol)