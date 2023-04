US-Supermarkt will nach Deutschland – Kunden erwartet anderer Sortiment-Fokus

Von: Karolin Stevelmans

Teilen

Die größte Einzelhandelskette der Welt will den deutschen Markt erobern. Den Supermarkt zeichnet ein bestimmtes Produkt-Konzept aus.

Dortmund – Mit über 83.000 Filialen in 19 Ländern ist die US-Lebensmittelkette 7-Eleven für Viele bereits ein Begriff. Nun hat das Unternehmen auch den deutschen Markt im Blick und plant den Aufbau mehrerer Filialen, berichtet RUHR24. Das Sortiment des Einzelhändlers legt den Fokus besonders auf eine Produktgruppe.

US-Supermarkt 7-Eleven will in Deutschland expandieren – Stores in Tankstellen möglich

Ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise – viele Verbraucher waren womöglich schon einmal in einem 7-Eleven-Store im Ausland. Zukünftig könnte der Supermarkt auch hierzulande Filialen eröffnen. Denn das Unternehmen hat angekündigt, Franchise-Partner zu suchen.

Um auch in Deutschland ein Filialnetz aufzubauen, benötigt 7-Eleven Kooperationen mit deutschen Unternehmen aus dem Einzelhandels-, Gastronomie- oder Hotelbereich. Wichtige Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sei laut 7-Eleven die Leidenschaft für Convenience-Food, denn dafür ist der Supermarkt weitestgehend bekannt.

Auf dem deutschen Markt sieht das Unternehmen damit ein großes Potenzial. In den USA sind zahlreiche 7-Eleven-Stores in Tankstellen ansässig. Ob ein ähnliches Konzept auch in Deutschland realisiert wird, bleibt noch abzuwarten. Neben möglichen Eröffnungen in Deutschland zieht das Lebensmittelunternehmen auch Filialen in weiteren europäischen Ländern in Betracht.

Der Markenname 7-Eleven stammt übrigens von den ursprünglichen Öffnungszeiten von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Heute haben einige Stores teilweise sogar 24 Stunden geöffnet.

US-Supermarkt 7-Eleven plant Filialen in Deutschland – Sortiment-Fokus auf Convenience-Food

Mit den Expansionsplänen für Deutschland und Europa will 7-Eleven eine „zentrale Anlaufstelle werden, an der Menschen trotz hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können“, erklärt Ken Wakabayashi von 7-Eleven International. Im Fokus stehen dabei Convenience-Produkte.

7-Eleven hat bereits 83.000 Stores weltweit. © Mateusz Slodkowski/Imago

Darunter fasst die Verbraucherzentrale vorbereitete Lebensmittel, die Zubereitungsarbeiten in der Küche erleichtern oder ersetzen. Sie werden häufig sofort verzehrfertig in der Aluschale, der Dose oder in Tiefkühlform angeboten. Gängige Beispiele sind Fertigmenüs, die nur noch vom Endverbraucher erhitzt werden müssen (mehr zu Supermärkten und Discounter bei RUHR24).

7-Eleven vielleicht bald in Deutschland – Vorteile und Nachteile von Convenience-Food

Fertigprodukte versprechen einen hohen Komfort für Verbraucher. Die Vorteile von Convenience-Food liegen vor allem in der Zeitersparnis beim Zubereiten. Kunden müssen die meist vorportionierten Fertiggerichte in der Regel nur noch erwärmen. Daneben ist das Angebot in Supermärkten mittlerweile vielfältig und es fallen zudem weniger Lebensmittelabfälle an.

Ein bekannter Lebensmittelhändler aus den USA könnte bald in Deutschland Filialen eröffnen. © Zoonar.com/monticello/Imago

Die Verbraucherzentrale verweist allerdings auch auf bestimmte zugefügte Konservierungsstoffe, die zu einer langen Haltbarkeit beitragen. Denn bestimmte Zusatzstoffe können der Gesundheit schaden.

Die Verarbeitungsprozesse der Lebensmittel führen zudem zu einem Vitaminverlust des Essens. Ein hoher Salzgehalt und der Verpackungsmüll stellen ebenfalls Nachteile dar. Trotzdem genießen Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza auch in Deutschland eine hohe Beliebtheit.