Familienurlaub geplant? So wird die Flugreise mit Kindern entspannter

Von: Yannick Hanke

Ein Urlaub mit Kindern kann stressig sein. Gerade im Flieger gilt es einiges zu beachten. Mit diesen Tipps wird die Flugreise zum Kinderspiel.

Bremen – „Ab in den Süden“ heißt es nicht nur im gleichnamigen Klassiker von Buddy & DJ the Wave. Das werden sich wohl auch viele Familien sagen, die die Ferienzeit ihrer Kinder sehnlichst herbeisehnen. Die heimischen Gefilde verlassen, für ein bis zwei Wochen höhere Temperaturen als in Deutschland genießen und möglichst vom Alltag abschalten.

Mit Kindern im Schlepptau kann das durchaus zu einer großen Herausforderung werden. Schon bei einer Reise mit dem Flugzeug sollten Eltern einiges beachten, damit nicht schon der Hinweg zur Urlaubsdestination in Stress ausartet und König Chaos reagiert. Mit diesen Tipps wird die Flugreise deutlich entspannter – und kostet nicht schon an der Sicherheitskontrolle Zeit und Nerven.

Entspannter in den Urlaub fliegen: Wo dürfen Kleinkinder im Flugzeug eigentlich sitzen?

Je nach Airline gibt es unterschiedliche Vorschriften, wie alt ein Baby überhaupt sein muss, damit es mit an Bord darf. Oftmals ist es so, dass der eigene Nachwuchs zumindest zwei Wochen alt sein muss, um mit in das Flugzeug genommen werden zu dürfen. Laut dem ADAC dürfen Babys mitunter sogar im Alter von 48 Stunden ihre erste Flugreise antreten. Dies gilt für einige Fluggesellschaften und muss durch einen entsprechenden ärztlichen Attest geregelt sein.

Bis das Kind zwei Jahre alt ist, darf es auf dem Schoß eines Erziehungsberechtigten Platz nehmen. Hierfür muss der jeweiligen Fluggesellschaft in der Regel auch nur eine kleine Pauschale bezahlt werden. Beispielsweise verweist die Lufthansa in ihren Statuten darauf hin, dass die Erwachsenen vor dem Start des Fliegers einen extra Sicherheitsgurt erhalten – sollte der Nachwuchs auf dem Schoß von Mutter oder Vater Platz nehmen.

Einen zwischen 75 und 100 Prozent höheren Preis müssen Eltern zahlen, die mit einem extra Platz für ihr Kind liebäugeln. Eine entsprechende Rückhalteeinrichtung, sprich eine Babyschale oder einen Kindersitz, müssen sie aber selbst mitbringen. Bei einem Langstreckenflug wiederum stellen Airlines ein Babybett bereit. Darum sollte sich jedoch frühzeitig gekümmert werden – schließlich ist die Anzahl der Sitzplätze, wo solch ein Babybett angebracht werden kann, begrenzt.

Tipps für den Familienurlaub: Wann Eltern einen Reisepass für ihre Kinder beantragen müssen

Wie das Bundesinnenministerium auf seiner Homepage ausweist, benötigen Kinder jeden Alters und in Abhängigkeit vom Reiseziel ein eigenes Reisedokument. Dies „kann ein regulärer Personalausweis oder regulärer Reisepass sein“, so das Ministerium. Sollten Reisen in passpflichtige Länder geplant oder absehbar sein, dann sollten Eltern einen Reisepass für ihr Kind beantragen. Für diese Länder wiederum ist ein regulärer Personalausweis als Reisedokument für Kinder ausreichend:

für Reisen innerhalb der Europäischen Union (EU)

für Reisen in Staaten, die zum Schengenraum gezählt werden (beispielsweise Norwegen, Island und die Schweiz)

für Reisen in die Türkei

Wer einen Kinderreisepass beantragt, muss beachten, dass dieser bei Kindern bis zum zwölften Lebensjahr nur ein Jahr lang gültig ist. Beantragt wird dieser bei der Passbehörde, welche für die Hauptwohnung verantwortlich ist.

Wenn Eltern mit ihren Kindern in den Familienurlaub reisen: Wohin mit dem Kinderwagen im Flugzeug?

Bis kurz vor dem Boarding dürfen an den meisten Flughäfen Kinderwagen oder Buggy noch benutzt werden. Die jeweilige Gepäckaufnahme kann am besten darüber informieren, wie die konkreten Vorschriften ausschauen. In der Regel nimmt das Personal am Boden den Kinderwagen am Abflug-Gate entgegen – und gibt ihn nach der Landung wieder an die Eltern zurück.

Meist ist dieser Service kostenlos. Die Lufthansa weist sogar explizit daraufhin, auf welchen Flughäfen der Buggy nicht selbst mit an Bord genommen werden darf. In Deutschland zählen hierzu Bremen, Dresden, Düsseldorf, Hamburg und Hannover.

Flugreise mit Kindern: So übersteht der Nachwuchs den Druckausgleich an Bord am besten

Reisen Eltern mit ihren Kindern via Flugzeug in den Urlaub – und lassen somit die gestiegenen Preise außer Acht –, spielt auch der Druckausgleich bei Start und Landung eine wichtige Rolle. Hier gibt es verschiedene Tricks, um dem Nachwuchs Schmerzen zu ersparen. Da Babys in den ersten Monaten ausschließlich durch die Nase atmen, sollten Eltern „ins Flugzeug stets Nasentropfen mit Kochsalzlösung mitnehmen, damit Sie dem Säugling bei einem Zuschwellen der Nasenschleimhäute sofort helfen können“, informiert die Techniker Krankenkasse.

Ansonsten kann es helfen, Babys einen Schnuller oder die Flasche zu geben. Größere Kinder wiederum können während Start oder Landung etwas lutschen oder kauen. Wenn der Nachwuchs beim Landen oder Starten des Flugzeugs schlafen sollte, dann sollte das Kind geweckt werden – denn der Druckausgleich erfolgt nicht automatisch.

Damit der Familienurlaub nicht schon im Flieger in Stress ausartet, sollten Eltern in Bezug auf ihre Kinder einiges beachten. © imago/Symbolbild

Mit Kindern im Flugzeug: Babynahrung von 100-Milliliter-Regel ausgenommen – Schuhe beim Nachwuchs vermeiden

Airlines sind für ihre strengen Handgepäckbestimmungen bekannt. Eine Ausnahme greift jedoch bei Babynahrung. Hier dürfen auch Behältnisse mit an Bord genommen werden, die mehr als 100 Milliliter umfassen, heißt es unter anderem auf dem Tui-Reiseblog. In einen 1-Liter-Plastikbeutel müsse die Babynahrung auch nicht passen. Mittlerweile bieten viele Fluggesellschaften aber auch spezielle Kindermenüs an – oder Babynahrung kann vorbestellt werden.

Der letzte Tipp für Eltern, die mit ihren Kindern via Flugzeug in den Familienurlaub reisen wollen: Verzichten Sie lieber auf Schuhe bei Ihrem Baby – und greifen stattdessen zu dickeren Socken. Da die Temperaturen im Flieger sinken, sind warme Kleidung und Decken ratsam. Bei Babys können die Füße aufgrund der Höhe jedoch anschwellen. Deswegen wird von Schuhen abgeraten. Wechselklamotten sind grundsätzlich empfehlenswert – denn auch in luftiger Höhe ist Kleckern nicht ausgeschlossen. Und auch Erwachsene sollten bei ihrer Kleidungswahl für das Flugzeug mitdenken. (han)