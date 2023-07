Unwetter und Starkregen – Wetter am Wochenende bringt Grillparty in Gefahr

Von: Pauline Wyderka

Das Wochenende bringt mit Unwetter, Starkregen und Hagel wieder ein ganzes Wechselbad der Gefühle mit sich. Manches Grillfest könnte dabei ins Wasser fallen. Lesen Sie hier mehr:

Das dritte Juli-Wochenende taucht den Südwesten in ein Wechselbad der Gefühle. Regnet es nun oder gibt es eine neue Hitze-Spitze im Juli? Gerade für Festivalgänger und so manche Grillpartys und Sommerfeste stellt sich diese Frage.

SÜDWEST24 verrät, wann die Grillparty am Wochenende durch Unwetter mit Starkregen und Hagel in Gefahr ist.

Die vorangegangenen Tage haben uns ein wenig Abkühlung nach der großen Hitzewelle verschafft. Der Südwesten kann einmal tief durchatmen – doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. (paw)