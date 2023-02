Unwetter durch Orkanböen möglich! Faschingswochenende vom Winde verweht?

Von: Sarah Isele

Teilen

Schnee, Regen, Sturm – wie wird das Wetter in Baden-Württemberg? © dpa/Friso Gentsch/AP | Richard Vogel/Britta Pedersen; Montage HEADLINE24

Sturmtief ULF zieht über den Norden Europas hinweg und hat Orkanböen im Gepäck. Auch in Deutschland dürfte es ungemütlich werden – ausgerechnet zum Höhepunkt der Fastnacht! Lesen Sier hier mehr:

Mehr zum Thema Sturmtief ULF bringt Orkan nach Deutschland – Fasching vom Winde verweht?

Nicht selten ziehen Wetter-Tiefs auf und bringen stärkere Winde und Stürme nach Deutschland. Jetzt braut sich ein Sturmtief über dem Atlantik zusammen, das schwere Sturmböen und Orkanböen nach Europa und die Bundesrepublik bringen könnte. Los geht es bereits am Freitag (17. Februar) in den Vormittagsstunden und soll das gesamte Faschingswochenende andauern.

HEIDELBERG24 verrät alles, was man zu Sturmtief ULF und das Faschingswochenende wissen muss.

Nachdem im Februar noch von einem arktischen Winter-Wetter gesprochen wurde, braut sich am Donnerstag (16. Februar) das Sturmtief über dem Atlantik zusammen. In der Nacht auf den Freitag zieht ULF über die britischen Inseln hinweg und ist weiter unterwegs über die Nordsee Richtung Südnorwegen.