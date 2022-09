Unternehmen aus Heidelberg postet Kassenzettel – er ist fast 100 Jahre alt

Alter Kassenzettel in Heidelberg aufgetaucht. (Symbolfoto) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Unternehmen aus Heidelberg zeigt auf Instagram ihren ältesten Kassenzettel und fragt, ob diesen jemand übertrumpfen kann. Lesen Sie hier, wie alt der Bon ist:

Auf Instagram hat das Unternehmen Tischer Gastro mit Sitz in Heidelberg ein Bild gepostet. Darauf zu sehen ist ein Stück, das man auch in einem Museum ausstellen könnte. Es handelt sich dabei um einen Kassenzettel, der auf den ersten Blick nicht von einem aus der heutigen Zeit unterschieden werden kann – sofern man nicht an einen Zettel aus einem Supermarkt oder Discounter denkt. Der Bon stammt aus dem Jahr 1926 und ist somit fast 100 Jahre alt.

HEIDELBERG24 verrät, was genau auf dem alten Kassenzettel steht.

In dem Jahr, in dem der Kassenzettel erstellt wird, wird die Lufthansa gegründet, der französische Maler Claude Monet stirbt und Queen Elizabeth II wird geboren. (dh)