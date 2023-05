Sommerurlaub im Frühling: In diesen Ländern ist schon Badewetter

Von: Michelle Mantey

Nach den niedrigen Temperaturen gelüstet es viele Menschen nach einer Auszeit unter der Sonne. Hier können Sie im Frühling schon Sommerwetter genießen.

Bremen – Nach Prognose von Wetter.de erwartet uns im Mai eher kühles und nasses Wetter. Bis Juni soll die 20 Grad Marke nicht geknackt werden. Doch nicht weit von Deutschland entfernt herrschen bereits sommerliche Temperaturen. In wenigen Stunden die Füße in den Sand stecken und im Meer schwimmen, das ist an diesen fünf Reisezielen im Mai bereits möglich.

Die Reiselust der Deutschen ist nach den Coronaeinschränkungen sehr groß. Mit der steigenden Nachfrage schießen auch die Flugpreise wieder in die Höhe, doch um Urlaub bei sommerlichen Temperaturen zu genießen, müssen Urlauber gar nicht weit reisen.

Die griechische Insel Zypern lässt neben Sandstränden auch Herzen der Wanderer hochschlagen

Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer, mit traumhaft schönen Stränden. Doch man kann hier nicht nur gemütlich am Strand liegen, auch Wanderer können eine Menge erleben. Laut HolidayCheck bieten die Bergketten und die waldbedeckten Gebirge eine gute Ausflugsmöglichkeit. Zudem gibt es zahllose Mythen und Sagen über die griechische Insel, so können kulturbegeisterte Urlauber im archäologischen Park alte Villen der Römer oder Königsgräber betrachten. Im Monat Mai werden nach Wetter.de Temperaturen von 16 bis 27 Grad erwartet.

Die Strände von Zypern locken schon jetzt mit sommerlichen Temperaturen die ersten Urlauber an. © IMAGO / Panthermedia

In Ägypten wird es ab Mai bereits hochsommerlich

Hochsommerliche Temperaturen werden in Ägypten erwartet. Nach Bericht von Sonnenklar.TV steigen die Temperaturen im Mai auf bis zu 40 Grad. Dabei gibt es regionale Unterschiede, denn an der Alexandria ist es mit Temperaturen bis zu 27 Grad etwas kühler als im 40 Grad heißen Luxor. Für Badespaß eignen sich die Regionen Hurghada, Marsa Alam und Sharm El-Sheikh. Hier können auch Wassersportarten ausprobiert werden. Mit Tagesausflügen zu den Pyramiden und Tempeln können Urlauber auch kulturell einiges erleben.

Das Rote Meer lockt schon jetzt mit sommerlichen Temperaturen die Urlauber nach Ägypten. © IMAGO/Panthermedia

300 Sonnentage auf der griechischen Insel Kreta

Kreta ist die zweite griechische Insel auf der Liste mit Temperaturen über 20 Grad. Laut Holidaycheck sind die Sonnentage auf Kreta garantiert: 300 Tage im Jahr scheint hier die Sonne. Somit ist sie nicht nur die größte Insel des Mittelmeeres, sondern auch die sonnigste. Zudem eignet sich ein Urlaub in Griechenland auch als Reiseziel für den schmaleren Geldbeutel. Neben dem weißen Sandstrand lassen sich nach einem Bericht des Focus auch bis zu 4000 Jahre alte Ausgrabungsstätten besichtigen. Die Insel Kreta hat ebenfalls ein großes Gebirge mit Möglichkeit für einen Wanderausflug.

Auf Kreta herrschen bereits jetzt sommerliche Temperaturen. Ein Badeurlaub auf der griechischen Insel lohnt sich daher schon jetzt. © IMAGO / Panthermedia

Traumhafte Strände an der türkischen Riviera

Türkisfarbenes Meer, traumhafte Sandstrände und ein hohes Gebirge, das erwartet Reisende auch an der türkischen Riviera. Mit Temperaturen von durchschnittlich 20 Grad und einer Wassertemperatur von 19 Grad kann man am Strand der Südküste entspannen. Laut Focus ist der Urlaubsort im Mai noch nicht überlaufen und so können Urlauber ohne lange Warteschlangen und Menschenmassen beliebte Ausflugsorte wie die antike Stadt Phaselis besichtigen.

Auch an der Türkischen Riviera sind die Temperaturen schon sommerlich. © IMAGO / Eibner Europa

Nach Rekordtemperaturen wird es im Mai wieder angenehm auf Mallorca und dem Rest der Balearen

Mallorca ist wohl eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen in Spanien. Bereits im Mai ist die Insel – und auch der Rest der Balearen – eine Reise wert. Nach den Rekordtemperaturen von bis zu 40 Grad in Spanien, soll es im Mai laut Wetter.de wieder etwas milder werden. Mit Wassertemperatur und Außentemperatur von circa 18 Grad lässt sich mildes Frühlingswetter auf der Insel genießen. Ideal für Urlauber, die es warm möglich, aber zu große Hitze nicht gut vertragen. Neben dem Nachtleben, für das die Insel bekannt ist, gibt es auch ruhigere Plätze, so wie die Sandstrände, die zum Entspannen einladen. Zudem sind auch kulturelle Ausflüge in der Hauptstadt Palma und auf der gesamten Insel möglich.

Auf den Balearen – hier Mallorca – ziehen die Temperaturen auch schon kräftig an. © IMAGO / Schöning

Auch in Marbella werden im Mai durchschnittlich 25 Grad erwartet. In den zahlreichen Beachclubs oder auf Champagner-Partys kann man dem ein oder andere Prominenten begegnen. Ähnlich warm wird es im Mai auf den Kanarischen Inseln beziehungsweise den Kanaren. Hier ist die Promidichte etwas geringer, als in Marbella, dafür bietet die Costa del Sol viel Natur und Nationalparks. Nach dem Ausflug kann man auch hier an schönen Stränden entspannen und die Maisonne genießen.

Ob Sie nun im Mai schon etwas Sonne tanken wollen oder erst im Sommer verreisen. Diese Tipps sollten Sie bei Ihrer Buchung beachten, um möglichst viel Geld zu sparen. (mima)