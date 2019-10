Traditionsreiche Münchner Metzgerei ruft beliebte Wurst zurück

München - Aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefahr ruft eine der traditionsreichsten Metzgereien Münchens, die Metzgerei Schelkopf, beliebte Würste zurück. Diese könnten Fremdkörper enthalten und dadurch Verletzungen in Mund und Rachen verursachen. Laut der Metzgerei ist die komplette Region München von dem Rückruf betroffen.

Bei dem Produkt handelt es sich um Regensburger Würste mit der Chargennummer „273 MHD 18.10.2019“. Die Metzgerei bittet die Kunden, die gekauften Produkte zu überprüfen und gegebenenfalls die betroffenen Artikel zur Metzgerei zurückzubringen. Der Kaufpreis werde dabei erstattet, selbst ohne Vorlage des Kassenbons, wie das Unternehmen mitteilte. Kürzlich gab es auch einen weiteren Rückruf einer Wurst, die Metallstücke enthalten könnte.

+ © Screenshot Metzgerei Schelkopf

Nach Unternehmensangeben liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, in welchem Zusammenhang die Fremdkörper mit der Wurstproduktion steht. Die Metzgerei Schelkopf befindet sich in der Schmied-Kochel-Straße 18 zwischen den U-Bahnstationen Implerstraße und Poccistraße. Laut dem Unternehmen ist eine kleine Charge von dem Rückruf betroffen, die über verschiedene Filialen in ganz München verkauft wurde.