Nickelwerte zu hoch: TEDi muss beliebte Ohrringe zurückrufen – Gefahr allergischer Reaktionen

Von: Christoph Gschoßmann

Erhöhte Nickelwerte: Wer 1-Euro-Ohrringe von TEDi gekauft hat, sollte vorsichtig sein. Die Firma ruft den Schmuck sicherheitshalber zurück.

München/Dortmund - Vorsicht, TEDi-Kunden: Der Nonfood-Markt ruft Ohrringe zurück. Es besteht eine Gefahr für die möglichen Träger der Schmuckstücke der Marke „Creolen Roségold gedreht“. Wie das Qualitätsmanagement verlauten lässt, wurden erhöhte Nickelwerte festgestellt.

Rückruf-Produkt: „Creolen Roségold gedreht“ Typ: Ohrring Verkaufspreis: 1 Euro Makel: Erhöhte Nickelwerte Im Verkauf: 8. Juni 2022 bis 28. Februar 2023

Diese Ohrringe könnten allergische Reaktionen auslösen. © TEDi

Rückruf von TEDi-Ohrringen: Von der weiteren Verwendung wird Kunden abgeraten

Von der weiteren Verwendung der Ohrringe wird abgeraten: Es besteht die Gefahr allergischer Reaktionen. Die betroffenen Produkte wurden vom 8. Juni 2022 bis 28. Februar 2023 in allen TEDi-Filialen verkauft.

TEDi (Top Euro Discount) Rechtsform: GmbH & Co. KG Gründung: 2004 Sitz: Dortmund Filialen in: Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Spanien, Kroatien, Italien, Polen

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit schreibt über Nickelvergiftungen: „Bei Allergikern treten juckende Hautausschläge mit Rötung, Bläschenbildung und Nässen, aber unter Umständen auch ernsthaftere Entzündungen auf.“

Und weiter heißt es: „Bei einigen Patienten trägt auch die Aufnahme von Nickel über den Magen-Darm-Trakt zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes bei. Diese spezielle Risikogruppe sollte nach EFSA die Einzeldosis maximal 1,1 µg Nickel/kg Körpergewicht aufnehmen.“ Verbraucher sollen sich bei Fragen zum Rückruf unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden.

Der Hersteller PL FoodCom GmbH rief derweil kürzlich seine Pistazien bei Aldi Nord und Aldi Süd zurück. Die Produkte weisen erhöhte OTA-Werte, die von Schimmelpilzen gebildet werden, auf. Verbrauchern drohen Nierenschäden. (cgsc)