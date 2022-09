Tag der Deutschen Einheit: Einkaufen trotz Feiertag – wo das möglich ist

Da der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag ist, müssen die meisten Geschäfte geschlossen bleiben.

Köln – Füße hochlegen und den Feiertag genießen: Das gilt für viele am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass am 3. Oktober 2022 die allermeisten Geschäfte ihre Türen geschlossen halten. Unter anderem für Bäckereien und auch einige Supermärkte und Discounter gibt es aber Ausnahmen – wenn auch nur unter gewissen Voraussetzungen.

Tag der Deutschen Einheit: Öffnungszeiten der Bäckereien am 3. Oktober 2022

Grundsätzlich dürfen Bäckereien dürfen am Tag der Deutschen Einheit öffnen – zumindest teilweise. Alle Geschäfte, die Back- und Konditorwaren anbieten, können am 3. Oktober 2022 ihre Waren verkaufen. Jedoch nicht den ganzen Tag. Aufgrund des Feiertages sind die Öffnungszeiten auf die Dauer einigen Stunden begrenzt, die Öffnungszeiten-Regelungen bei Bäckereien variieren je nach Bundesland. Während zum Beispiel Bäcker in Bayern nur für drei Stunden öffnen dürfen, sind es in NRW fünf Stunden.

Tag der Deutschen Einheit: Sind Supermärkte am Feiertag geöffnet?

Gewöhnliche Supermärkte und Discounter müssen am 3. Oktober 2022 deutschlandweit geschlossen bleiben. Das gilt also unter anderem für alle Filialen von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka oder Kaufland.

Einkaufen trotz Feiertag: Wo man am Tag der Deutschen Einheit einkaufen kann

Tankstellen

Geschäfte an Bahnhöfen

Geschäfte an Flughäfen

Kioske

Wenn man am Tag der Deutschen Einheit doch noch einkaufen gehen möchte oder muss, sollte man sich am besten zu Tankstellen, Bahnhöfen oder Flughäfen begeben. Die Geschäfte dort können auch sonntags oder Feiertagen wie dem 3. Oktober 2022 ganztägig öffnen, dürfen aber streng genommen nur Reisebedarf verkaufen.

Feiertag NRW: Welche Supermärkte in Köln und Düsseldorf haben geöffnet? (Auswahl)

Köln Hauptbahnhof : Rewe To Go (0 bis 24 Uhr) und Reformhaus

: Rewe To Go (0 bis 24 Uhr) und Reformhaus Flughafen Köln/Bonn : Rewe (0 bis 24 Uhr)

: Rewe (0 bis 24 Uhr) Düsseldorf Hauptbahnhof : Edeka (0 bis 24 Uhr)

: Edeka (0 bis 24 Uhr) Flughafen Düsseldorf: Rewe (5 bis 24 Uhr)

Wie an anderen Feiertagen auch gibt es am Tag der Deutschen Einheit eine Ausnahme-Regelung für Supermärkte an Bahnhöfe oder Flughäfen. Diese dürfen also am 3. Oktober 2022 in Köln und Düsseldorf dennoch öffnen.

Tag der Deutschen Einheit 2022: Haben Lebensmittel-Lieferservices geöffnet?

Wie viele Supermärkte haben auch Lebensmittel-Lieferservices wie Gorillas, Flink oder Getir nicht geöffnet. Diese dürfen am 3. Oktober 2022 keine Produkte ausliefern.

Shoppen am 3. Oktober 2022: Wo ist das am Tag der Deutschen Einheit möglich?

In Deutschland müssen Geschäfte am 3. Oktober 2022 zwar geschlossen bleiben, doch für Menschen nahe der Niederlande gibt es einige Alternativen. Denn im Nachbarland von NRW oder Niedersachsen ist nicht nur ein regulärer Wochentag, sondern die Läden dürfen auch an Feiertagen öffnen. So hat zum Beispiel das an der Grenze liegende Outlet Roermond am Tag der Deutschen Einheit geöffnet. (os)