Supermarkt-Kundin warnt vor Süßigkeiten, die im Kassenbereich liegen

Von: Niklas Noack

Beim Kauf von Süßigkeiten ist Vorsicht geboten. © juliazeuner/tiktok

Es gibt einen Grund, warum man von den Süßigkeiten im Kassenbereich lieber die Finger lassen sollte. Eine Kundin erklärt es.

Stuttgart - Wer kennt es nicht? Man hat sich mal wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt des Tages auf den Weg zum Einkaufen gemacht und der Supermarkt platzt vor Kunden aus allen Nähten. Trotzdem kämpft man sich von einem Regal zum anderen, bis man mit schließlich mit vollem Einkaufswagen den Weg zur Kasse aufsucht.

Dort angekommen, oder zumindest in der Nähe, folgt dann Verzweiflung. Denn aufgrund einer elend langen Schlange vor der Kasse muss man sich in Geduld üben. Doch was fängt man jetzt mit der Zeit an? In solch einer Situation ist es kein Wunder, wenn der Blick aufs berüchtigte Kassenregal mit all seinen praktischen Dingen und Leckereien fällt.

„kinder bueno“ ist an der Kasse deutlich teurer

Doch gerade davon sollte man lieber die Finger lassen, wie eine Kundin in einem Video via TikTok erklärte. Der Grund dafür ist, dass die dort verkauften Waren oft unverhältnismäßig teuer sind. Die TikTokerin machte diese dreiste Abzocke am Beispiel von „kinder bueno“ fest. In dem Supermarkt, in dem sie einkaufen war, kosteten zwei Riegel an der Kasse satte 89 Cent, was auf 100 Gramm 2,07 Euro macht.

Im Süßigkeitenregal des Marktes sah es derweil schon ganz anders aus. Dort kostete eine ganze Packung mit zehn Riegeln 2,99 Euro. Auf 100 Gramm ist das plötzlich nur noch ein Preis von 1,39 Euro.

„Ich bin aber immer zu faul“

Deshalb lohnt es sich also, den Gelüsten lieber nicht nachzugeben und den Kopf einzuschalten. Viele TikTok-Nutzer, die unter dem Video kommentierten, waren sich derweil einig, dass der teurere Preis logisch sei. „Das war doch schon immer so, dass Kleinpakete teurer als Großpakete sind. Also, das müsste jeder wissen“, meinte einer. „Und wer wusste das nicht?“, fragte sich eine andere.

Ein weiterer User gab jedoch zu: „Ich bin aber immer zu faul und kaufe lieber an der Kasse, da gibt es alles, ohne lange zu suchen.“ Eine Person fragte außerdem, was man denn mache, wenn man nur 89 Cent habe.

