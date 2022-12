Stiftung Warentest testet Fernseher: Diese Geräte haben überzeugt

Stiftung Warentest hat Fernseher getestet. Egal ob riesig oder klein, LCD oder OLED – für jeden ist etwas dabei. Lesen Sie hier, welche Geräte überzeugen konnten:

In fast allen Haushalten der Bundesrepublik findet man mindestens einen Fernseher. Kein Wunder also, dass die Industrie immer weitere Modelle entwickelt und verkauft. Stiftung Warentest hat daher eine Online-Datenbank eingerichtet, für die alle neuen TV-Geräte getestet werden. Dort sind jetzt über 200 neue Geräte unter die Lupe genommen worden. Die 51 besten davon sind in der neuen Ausgabe vorgestellt worden.

HEIDELBERG24 verrät, welche Fernseher laut Stiftung Warentest die besten sind.

Wer einen neuen Fernseher kaufen möchte, hat dabei die Qual der Wahl. Es gibt die Geräte in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichen Ausstattungen und für jeden Geldbeutel.