Konkurrenz für Aldi und Lidl: Neuer Supermarkt kommt nach Deutschland

Von: Lena Zschirpe

Ein neuer Supermarkt möchte sich in Deutschland ansiedeln – er könnte eine echte Konkurrenz für Aldi und Lidl sein. Einige Standorte sind schon bekannt.

Dortmund – Deutsche Supermärkte und Discounter bekommen Konkurrenz: Der neue Anbieter Oda will das Einkaufen besonders bequem gestalten. Erste Standorte haben bereits eröffnet und weitere sind geplant, wie RUHR24 berichtet.

Neuer Supermarkt eröffnet in Deutschland: Konkurrenz für Lidl und Aldi?

Durch die Filialen schlendern und alles in den Einkaufswagen packen, ist bei Oda allerdings nicht möglich. Wie Chip berichtet, handelt es sich bei dem Unternehmen um einen Lieferanten, der den Einkauf direkt vor die Haustür bringt. Einkaufen funktioniert über eine App.

Bereits im Januar 2023 startete eine Testphase für das norwegische Unternehmen Oda mit 2000 Nutzern in Berlin. Seit dem 16. Februar kann jeder in der Hauptstadt per App von überall einkaufen und sich die Lebensmittel liefern lassen.

Doch die Konkurrenz für Oda ist groß: Neben reinen Lieferdiensten wie Picnic, Getir, Gorillas, die sich aus Dortmund wieder zurückgezogen haben, oder Flaschenpost bietet auch der etablierte Supermarkt Rewe eigene Lieferungen an.

Neuer Lieferdienst für Lebensmittel könnte Konkurrenz für Aldi werden

Doch aussichtslos ist die wirtschaftliche Situation für das Unternehmen wohl nicht. „In Norwegen sind wir in den vergangenen neun Jahren mit einem ausgeklügelten Logistiksystem zum Marktführer in der Kategorie Online-Lebensmittel geworden“, erklärt Pressesprecherin Timea Rüb gegenüber Chip. „Wir glauben, dass uns genau diese operative Exzellenz auch im deutschen Markt erfolgreich machen wird.“

Ziel sei es, „klassisches Wocheneinkäufer“ aus dem Supermarkt abzuwerben. Und das zukünftig nicht nur in Berlin: Oda baut derzeit ein großes Verteilerzentrum in Braunschweig und möchte ab Sommer Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel beliefern. Als weitere Standorte sind wohl in Wolfsburg, Gifhorn, Hannover und Peine, wie Oda gegenüber RUHR24 mitteilt.

Bei Oda kann man einfach per App einkaufen. © Piero Nigro/Imago

Das Sortiment von Oda umfasst derzeit rund 9.000 Produkte, zwölf Prozent davon sollen im Preiseinstiegs-Bereich angesiedelt sein. Das Sortiment soll aber auf mindestens 12.000 Produkte wachsen. Hierfür arbeitet das Unternehmen auch mit Food-Startups wie Every Foods, Bio Company und Mondarella zusammen.