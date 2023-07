40 Euro sparen: Sportbegeisterte können sich Zuschuss der Bundesregierung sichern

Von: Christoph Gschoßmann

40 Euro können Bürger vom Staat erhalten, wenn sie eine bestimmte Bedingung erfüllen. Sportliche werden sich über den Bonus freuen.

Frankfurt – Ein kleiner Bonus für die Bürger vom Staat: Zuletzt gab es Entlastung durch die Regierung vor allem beim Thema Energie. Diesmal belohnt ein Ministerium der Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP Sportliche mit 40 Euro. Allerdings muss dafür eine bestimme Bedingung erfüllt werden.

Das Angebot wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) gefördert und zielt auf Sportbegeisterte ab. Das Motto heißt: „Komm in Bewegung. Komm zu uns“, und gemeint sind Sportvereine. Den Zuschuss bekommt man nämlich nur, wenn man sich in einem Sportverein anmeldet, aber bisher in keinem war.

Sportvereinsscheck muss binnen vier Wochen eingelöst werden

Ziel der gemeinsamen Kampagne des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und des BMI sei es, „Menschen in Deutschland (wieder) in Bewegung zu bringen und die Sportvereine zu stärken“. Insgesamt werden dafür 150.000 sogenannte Sportvereinsschecks zur Verfügung gestellt.

Für Sportbegeisterte gibt es 40 Euro vom Staat. © Imago

Sportveinsscheck: So kommt man an das Geld vom Staat

Auf der Homepage sportnurbesser.de wird genau erklärt, wie man an den Zuschuss kommt. Wer das Geld vom Staat will, muss zunächst ein Formular ausfüllen. Per E-Mail bekommt man dann einen Link zum Sportvereinsscheck zugeschickt. Einlösen kann man diesen dann digital oder ausgedruckt im Sportverein. Binnen vier Wochen muss dieser dort eingereicht werden. Die Aktion läuft vom 24. Januar bis 31. August 2023. Die letzte Möglichkeit, einen Sportvereinsscheck einzulösen, ist demnach der 31. Oktober 2023.

