Spinnen in RLP – warum die Achtbeiner zu uns ins Haus kommen

Von: Teresa Knoll

Eine Kreuzspinne in ihrem Netz. © dpa/Wolfgang Kumm

Rheinland-Pfalz – Viele ekeln sich vor ihnen: Spätestens wenn es kühler wird, verirren sich Spinnen oft in unsere Häuser. Lesen Sie hier, was sie dort suchen:

Jeder kennt es und findet es vermutlich nicht so toll: Wenn es kühler wird, kommen die Krabbeltiere zu uns in die Wohnungen, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Aber schon im Sommer sitzen Spinnen bei uns im Haus oder im Gartenschuppen. Dabei müssten sie draußen doch genug zu fressen finden.

Manche Spinnenarten sind nicht an das Leben im Haus angepasst. So zum Beispiel die Herbstspinne, die kleine Zebraspringspinne und die Kreuzspinne, die man oft in ihrem Netz im Garten oder auf der Terrasse sitzen sieht. (resa)