Spartipp: So wird mit dem Induktionsherd Zeit und Geld gespart

Strom sparen mit Induktionsherd – sind Sie gerade dabei, sich einen neuen Herd anzuschaffen, sollten Sie unbedingt die Vorteile von Induktion kennen. Die verraten wir Ihnen hier:

+ CO2-neutral mit Induktionsherd: So sparst Du Zeit und Geld © dpa-Felix Kästle / Montage HEADLINE24

Es gibt viele Möglichkeiten, um im Haushalt Strom zu sparen. Vor allem in der Küche besteht großes Potenzial, um Energiekosten zu senken. So kann der Induktionsherd beim Stromverbrauch helfen. Vor allem aber reduziert er die Zubereitungszeit und ist klimafreundlicher als ein herkömmlicher Elektroherd.

HEIDELBERG24 verrät einen Spartipp: So sparen Sie mehr Zeit und Geld mit einem CO2-neutralen Induktionsherd

Induktionskochfelder verbrauchen weniger Energie beim Kochen und sind einfacher zu reinigen. Im Vergleich zu Glaskeramik wird bei einem Induktionsherd nicht die Herdplatte selbst erwärmt. (mad)

Rubriklistenbild: © dpa-Felix Kästle / Montage HEADLINE24