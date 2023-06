Nie wieder Sonnencreme vergessen – mit genialem UV-Pflaster-Trick

Von: Pauline Wyderka

Einmal Sonnencreme vergessen – und schon ist man wieder knallrot. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch richtig gefährlich. Doch ein neues UV-Pflaster soll das verhindern.

Schon wieder Sonnenbrand! Und das, obwohl man sich am Morgen extra noch eingecremt hat? Schnell ist es passiert. Doch mit Sonnenbrand ist nicht zu spaßen. Mit jedem Mal steigt das Risiko für Hautkrebs. Doch ein genialer UV-Pflaster-Trick soll einem diese Sorge abnehmen.

Nie wieder Sonnencreme vergessen: Genialer UV-Pflaster-Trick schützt vor Sonnenbrand

Man sollte gar nicht meinen, dass man beim Auftragen von Sonnencreme viele Fehler machen kann – die roten Streifen, die man dann am Ende des Tages hat, erzählen jedoch eine andere Geschichte. Beim richtigen Auftragen von Sonnencreme gibt es nämlich ein paar Dinge zu beachten, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Ein Kardinalfehler dabei ist, dass man sich nicht oft genug eincremt. Selbst wenn man es jedoch versucht, vergisst man leicht, Sonnencreme dauernd nachzutragen. Oft ist es dann schon zu spät. Dagegen gibt es jedoch einen einfachen Trick: Ein neuartiges Pflaster soll Abhilfe schaffen.

Nie wieder Sonnencreme vergessen: So funktioniert der UV-Pflaster-Trick

Diese sogenannten UV-Warnsticker gibt es mittlerweile von verschiedenen Herstellern. Der Sticker soll einen daran erinnern, Sonnencreme frisch aufzutragen, wenn der UV-Schutz nachlässt. Das Prinzip ist einfach: Der Sticker kommt auf die uneingecremte, saubere Haut.

Im direkten Sonnenlicht wird er transparent. Dann kann die Sonnencreme drauf. Nun bleibt der Sticker transparent, bis der UV-Schutz der Sonnencreme nachlässt. Je nachdem, welche Farbe der Sticker am Anfang hatte, nimmt er diese wieder an. Dann weiß man, dass es wieder Zeit ist, sich einzucremen.

Nie wieder Sonnencreme vergessen: An sonnigen Tagen mit UV-Pflaster vor Sonnenbrand schützen

So soll der Warnsticker einen nicht nur daran erinnern, sich nach einer bestimmten Zeit einzucremen. Auch wenn die Creme beispielsweise durch Wasser abgewaschen wurde, zeigt der UV-Warnsticker das an. Der Sonnencreme-Helfer kann vor allem dann zum Lebensretter werden, wenn man an einem Tag länger in die Sonne muss.

Gerade zur Festival-Saison, wenn man weiß, dass man wahrscheinlich ganze Tage in der prallen Sonne verbringen wird, kann das UV-Pflaster einen vor der ein oder anderen bösen Überraschung bewahren. Den Rest muss dann nur noch die Sonnencreme übernehmen. Welche Sonnencreme 2023 bei Öko-Test am besten abschneidet, verrät HEIDELBERG24. (paw)