Sonnenbad im Garten – Bußgeld bis zu 1.000 Euro droht

Von: Josefine Lenz

Teilen

Bräunen im eigenen Garten stellt keine Straftat dar © Imago

Damit der gesamte Körper im Sommer schön braun wird, lassen einige Sonnenanbeter die Hüllen fallen. Doch das kann teuer werden. Erfahren Sier hier mehr:

Zu Hause gilt die Regel, dass in den eigenen vier Wänden eigentlich jeder das machen darf, worauf er Lust hat. Wer also im Adams-Kostüm sich im Garten bräunen will, der darf das tun. Fühlen sich die Nachbarn von der Freizügigkeit gestört, kann das zur „Belästigung der Allgemeinheit“ führen. Dies stellt letztlich eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Wie echo24.de berichtet, droht ein Bußgeld beim Bräunen im Garten von 1.000 Euro. Gekündigt kann man allerdings nicht direkt werden.

Wer sich hüllenlos auf dem Balkon oder Garten bräunt, der muss mit den Blicken der Nachbarn leben. Außer diese greifen zur Kamera, dann ist dieses Handeln strafbar.