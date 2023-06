Sommer-Wetter: Erste Hitzewelle in Baden-Württemberg kündigt sich an

Von: Teresa Knoll

Am Wochenende (10./11. Juni) wird laut Wetter-Prognose die 30-Grad-Marke geknackt – kündigt sich jetzt die erste Hitzewelle 2023 an? Lesen Sie hier mehr:

Die erste Mini-Hitzewelle kündigt sich an: Nach einem möglicherweise verregneten Feiertag entschädigt das Wetter in Baden-Württemberg mit einem besonders sonnigen und trockenen Wochenende (10./11. Juni): Die Temperaturen klettern dann auf über 30 Grad. Regen gibt es voraussichtlich erst wieder Mitte der 24. Kalender-Woche.

HEIDELBERG24 verrät, ob es am Wochenende nach Fronleichnam schon eine Hitzewelle gibt.

„Der Sommer ist gekommen, um zu bleiben“, wie es Dominik Jung von wetter.net ausdrückt. An der Prognose, dass es an Fronleichnam Gewitter in Baden-Württemberg geben könnte, hat sich leider nichts geändert. Lediglich die Temperaturen wurden etwas korrigiert – und zwar nach oben. Zum Wochenende (10./11. Juni) hin könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. (resa)