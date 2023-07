Sommer genießen statt niesen – so nimmt man sich Urlaub von der Allergie

Von: Pauline Wyderka

Urlaub von der Allergie – So genießt Du Deine Freizeit ohne „Hatschi“ im Sommer © IMAGO/Vladimir Gerdo/ITAR-TASS

Juckende Augen und schniefende Nasen: Viele Allergiker plagen sich im Urlaub mit diesen Symptomen herum. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Freizeit möglichst unbeschwert genießen:

In einigen Bundesländern stehen die Sommerferien bevor. Viele verabschieden sich in den Urlaub. Doch auch in der Ferienzeit sind Allergiker dem Pollenflug ausgesetzt. Meist blühen die Pflanzen unauffällig am Wegesrand und können den Allergiegeplagten das Leben in den Sommermonaten schwer machen. Um die wohlverdiente Freizeit möglichst sorgenfrei genießen zu können, sollten Betroffene bei der Urlaubsplanung den Pollenkalender berücksichtigen und dabei auch regionale Unterschiede beachten.

HEIDELBERG24 verrät, wie man sich Urlaub von der Allergie nehmen und den Sommer trotz Pollen genießen kann.

Bei Heuschnupfen handelt es sich um eine allergisch bedingte Entzündung der Nasenschleimhaut, die durch das Einatmen von Blütenstaub ausgelöst wird. Infolge der Entzündungsreaktion kommt es zu Symptomen wie Fließschnupfen oder einer verstopften Nase und Niesreiz. (paw)