Smyths Toys ruft vielseitiges Kinderspielzeug zurück

Von: Sarah Isele

Erneut kommt es zu einem Rückruf. Diesmal bei dem beliebten Spielzeugladen Smyths Toys. Erfahren Sie, um welches Kinderprodukt es sich bei dem Rückruf handelt:

Ein Ball, auf dem man hüpfen und seine Balance trainieren kann. Das klingt wie das perfekte Kinderspielzeug, da hier die Komponenten hüpfen, also Spaß, und Balance üben, also lernen, miteinander verbunden sind. Das Beste aus beiden Welten eigentlich und alles, was sich Eltern von einem Kinderspielzeug wünschen können. Jedoch kommt es bei genau diesem Spielzeug von Smyths Toys zu einem Rückruf. Was man dazu wissen muss:

Der Spielzeugwarenhersteller und Spielzeugladenbetreiber Smyths Toys EU HQ UC ruft das Produkt „Jumping Ball“ zurück. Hierbei handelt es sich speziell um die Bälle der Charge 202110 mit der SKU Produktnummer: 124625. Der Grund für den Rückruf ist das Vorhandensein des Weichmachers DIBP in einem zu hohen Anteil. (rah)