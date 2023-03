Slipeinlagen tragen – das passiert, wenn man sie jeden Tag benutzt

Slipeinlagen sind ein hilfreiches Mittel, wenn es um die Hygiene der Frau geht. (Symbolfoto) © IMAGO/Steinach

Slipeinlagen sind ein hilfreiches Produkt, wenn es darum geht, den Ausfluss bei der Frau aufzufangen. Lesen Sie hier, was passiert, wenn Sie jeden Tag Slipeinlagen tragen:

Mehr zum Thema Ausschlag und Entzündung: Das passiert, wenn Du Slipeinlagen jeden Tag trägst

Slipeinlagen sind ein dankbares Mittel, wenn es darum geht, den Ausfluss einer Frau in der Unterhose aufzufangen. Die kleinen Binden sind praktisch, passen in jede Handtasche und lassen sich nach Belieben wechseln. Slipeinlagen dienen in erster Linie dazu, der Frau ein Frischegefühl im Intimbereich zu geben. Doch, aufgepasst! Es kann auch gefährlich sein, immer Slipeinlagen zu tragen.

HEIDELBERG24 verrät, was passiert, wenn man jeden Tag Slipeinlagen trägt.

Slipeinlagen sind ein hilfreiches Mittel, wenn es darum geht, unangenehmen Ausfluss aufzufangen. Etwa jede zweite Frau in Deutschland nutzt Slipeinlagen. Sie bestehen aus Zellulose und werden in den unterschiedlichsten Ausführungen produziert. (fas)