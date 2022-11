Slipeinlagen im Öko-Test – viele Produkte enthalten Krebserreger

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Mehr als 60 Prozent der Frauen in Deutschland tragen Slipeinlagen. Die Binden müssen vor allem saugstark sein. Lesen Sie hier, auf welche Produkte man sich verlassen kann:

Mehr zum Thema Slipeinlagen im Öko-Test: Produkte enthalten Krebserreger – und lösen Allergien aus

Slipeinlagen werden unter den Menstruationsprodukten gerne vernachlässigt. Dabei greifen laut einer Forsa-Umfrage mehr als 60 Prozent der Frauen und Mädchen zwischen 14 und 60 Jahren in Deutschland während ihre Periode auf Einwegslipeinlagen zurück. Ein großer Teil der Bevölkerung also, der auf die Sicherheit einer Slipeinlage setzt. Doch was halten die Einlagen wirklich? Öko-Test hat über 50 Produkte auf Herz und Nieren geprüft.

HEIDELBERG24 verrät, welche Slipeinlagen laut Öko-Test bekannte Allergieauslöser oder auch Krebserreger enthalten.

Slipeinlagen gehören leider zu den produkten, die am häufigsten als Müll im Meer landen. Das liegt vor allem daran, dass sie oft falsch entsorgt werden, zum Beispiel über die Toilette. (paw)