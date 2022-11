Schnäppchen-Tag naht: Singles Day startet in eine neue Runde

Von: Karolin Schäfer

Der Singles Day 2022 steht vor der Tür. Zahlreiche Händler locken wieder mit Angeboten. © Christin Klose/dpa

Der Singles Day steht vor der Tür und verspricht wieder enorme Rabatt-Aktionen. Was Sie wissen müssen und wo es die ersten Angebote gibt, hier im Überblick.

Kassel – Der November ist bei Schnäppchenjägern besonders beliebt. Nicht nur der Black Friday lockt mit zahlreichen Angeboten, auch vorab können Verbraucherinnen und Verbraucher am Singles Day saftige Rabatte absahnen.

Bevor es in die Weihnachtszeit geht, werden Produkte aus den verschiedensten Bereichen noch einmal günstiger angeboten. Neben Spielwaren und Büchern können Interessierte auch Elektronik-Produkte, Bekleidung und Haushaltswaren ergattern. Ideal also, um schon mal nach dem ein oder anderen Geschenk Ausschau zu halten.

Singles Day 2022: Wann startet der Schnäppchen-Tag?

Doch wann starten die Rabatt-Aktionen? Der Singles Day macht den Auftakt am 11. November. Zwei Wochen später findet dann der allseits bekannte Black Friday statt. Auf ihn folgt drei Tage später der Cyber Monday.

Rabatt-Aktionen im November Singles Day 11. November 2022 Black Friday 25. November 2022 Cyber Monday 28. November 2022

Ursprünglich stammt der Singles Day aus China, erfreut sich aber inzwischen auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. An diesem Tag sollen Alleinstehende feiern und sich selbst beschenken. Händler wie Amazon, Media Markt und Saturn mischen in diesem Jahr wieder mit. Aber auch Discounter wie Lidl und Aldi werben mit Vergünstigungen.

Hier gibt es bereits die ersten Angebote zum Singles Day 2022

Bei Lidl können Kundinnen und Kunden schon jetzt online fündig werden. Der Discounter-Riese lockt zwischen dem 30. Oktober und 12. November mit zahlreichen Angeboten und 24-Stunden-Deals. Neben Notebooks und Fitnessgeräten sind auch Haushaltswaren dabei. Aldi wird ebenfalls am Singles Day 2022 teilnehmen. Schon jetzt können Interessierte auf der Webseite einen Blick auf die bevorstehenden Angebote werfen. Diese Schnäppchen sind am 11. November bei Aldi verfügbar:

Gaming-PC

Multifunktionsdrucker

Saugroboter

4K Fernseher

Teleskop

Gasgrill

Auch bei Media Markt und Saturn wird es im Online-Shop Angebote zum Singles Day geben. Vor allem Elektronik-Geräte stehen hier im Fokus, egal ob Smartphone, Spielekonsole oder Fernseher. Welche Angebote es konkret gibt, könne Media Markt aber noch nicht verraten, heißt es auf der Webseite.

Singles Day 2022: Augen auf beim Schnäppchenkauf – Worauf Sie achten sollten

Wenn es nach den Händlern geht, können Verbraucherinnen und Verbraucher ordentlich sparen, teilweise mehr als 70 Prozent. Blind sollte man den Werbeversprechen aber nicht vertrauen, riet Fabian Spielberger, Gründer des Verbraucherforums Mydealz, schon im vergangenen Jahr.

Eine Analyse von mehr als 8000 Angeboten zwischen 2019 und 2022 ergab, dass die Preise am Singles Day durchschnittlich um 30,3 Prozent reduziert wurden. Dabei kommt es nicht nur auf das jeweilige Produkt an, wie viel Verbraucherinnen und Verbraucher sparen können, sondern auch, an welchem der Rabatt-Tage eingekauft wird. (kas)