Shrinkflation: Beschwerden von Supermarkt-Kunden nehmen zu

Die Verbraucher haben die Inflation auch im Lebensmittelhandel längst gespürt. © Marijan Murat / dpa

Die „Shrinkflation“ ist eine Preiserhöhung bei Lebensmitteln durch die Hintertür. Aktuell beschweren sich immer mehr Kunden über den Trick. Wie Sie die versteckten Preiserhöhungen erkennen, lesen Sie hier:

Fulda - Michela H. rief empört bei der Verbraucherzentrale an. Die Packung ihres Lieblingsmüslis sieht unverändert aus. Nach dem Öffnen stellte sie jedoch fest, dass die Packung nicht wie sonst befüllt ist. „Versteckte Preiserhöhungen sind nicht neu, aber in den letzten Monaten haben die Beschwerden dazu deutlich zugenommen“, sagt Monika Bracht, Leitende Beraterin der Verbraucherzentrale Hessen in Fulda.

Plötzlich stecken ein paar Teebeutel oder Kekse weniger in der Packung oder ein Teil der teuren Pekannüsse im Müsli wurde durch Erdnüsse ersetzt. Lebensmittelhersteller nutzen insbesondere in Zeiten steigender Produktionskosten einen bekannten Trick: „Shrinkflation“ – das heißt, durch Schrumpfen des Inhaltes oder eine verminderte Produktqualität wird eine versteckte Preiserhöhung erzielt.