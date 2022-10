Bei Rewe verkauft: Seitenbacher-Riegel bundesweit im Rückruf

Von: Alina Schröder

Zwei Fitness-Riegel der Marke Seitenbacher sind deutschlandweit von einem Rückruf betroffen. Das Unternehmen informiert, was jetzt zu tun ist.

Kassel – Gleich zwei Produkte der bekannten Lebensmittelmarke Seitenbacher befinden sich in einem aktuellen Rückruf. Diese werden unter anderem bei Rewe bundesweit verkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in Proben ein giftiger Stoff entdeckt, der als äußerst gesundheitsschädlich eingestuft wird.

Bei den Artikeln handelt es sich um folgende Fitness-Riegel:

Fitness-Riegel mit Schoko Fitness-Riegel ohne Schoko Menge: 50g 50g EAN: 4008391213852 4008391213753 MHD: nicht genannt nicht genannt

Aktueller Rückruf: Seitenbacher-Riegel bei Rewe verkauft

In einer offiziellen Pressemitteilung von Seitenbacher heißt es zum Rückruf, dass in ersten Analysen der beiden Riegel der Stoff 2-Chlorethanol entdeckt wurde, bei welchem es sich um ein Abbauprodukt von Ethylenoxid handelt. Das Gas gilt als besonders gesundheitsschädlich.

Diese zwei Fitness-Riegel von Seitenbacher sind von dem Rückruf betroffen. © produktwarnung.eu/Screenshot

Bei einem Verzehr von Produkten, die mit dem krebserregenden Giftstoff belastet sind, kann es zu Kopfschmerzen, Schwindelanfällen, sowie Übelkeit und Erbrechen kommen. Daher sollten betroffene Produkte vorsichtshalber zurückgegeben oder gänzlich entsorgt werden. Wie Seitenbacher informiert, könnten solche Gefahren allerdings ausgeschlossen werden. „Wichtig, es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken“, heißt es.

Seitenbacher-Riegel im Rückruf: Das sollten Kundinnen und Kunden jetzt tun

Trotz allem fordert das Unternehmen alle Kundinnen und Kunden, die das Produkt gekauft haben, aufgrund des Rückrufs dazu auf, ein Bild des entsprechenden Riegels an den Verbraucherservice zu senden. Dies kann über folgende Mail-Adresse erfolgen: verbraucherservice@seitenbacher.de.

Das Unternehmen Seitenbacher informiert über einen Rückruf von zwei Fitness-Riegeln. © Imago

Darüber hinaus sollten in der Mail die Kontaktdaten angegeben werden und, ob Betroffene als Entschädigung einen Gutschein für den Online-Shop oder den entsprechenden Geldbetrag erhalten möchten. Was die gekauften Fitness-Riegel anbelangt, schreibt Seitenbacher folgendes: „Entsorgen Sie die Riegel oder lassen uns diese per Post zukommen.“ Die Portokosten würden „natürlich erstattet.“ (asc)

