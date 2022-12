Schuhhändler Salamander und Klauser melden Insolvenz an

Teilen

Salamander und Klauser melden Insolvenz an. (Symbolbild) © Franz-Peter Tschauner/dpa

Zwei Traditionsunternehmen für Schuhe haben Insolvenz anmelden müssen. Einer davon geht diesen Schritt nicht das erste Mal! Lesen Sie hier, was das für die Mitarbeiter bedeutet:

Mehr zum Thema Traditionsunternehmen in Not: Salamander und Klauser melden Insolvenz an

Vor sechs Jahren übernimmt der deutsche Schuhhersteller und -händler Ara AG die beiden Konkurrenz-Unternehmen Salamander Deutschland GmbH und Klauser GmbH & Co. KG. Damals ist das Ziel, eine stabile und langfristige Strategie für die beiden bekannten Marken zu finden. Dieses Vorhaben ist wohl gescheitert. Denn nach Informationen der Wirtschaftswoche schickt der Mutterkonzern Salamander und Klauser jetzt in die Insolvenz! Davon sind über 90 Filialen und rund 950 Stellen betroffen.

HEIDELBERG24 berichtet, was es mit der Insolvenz von Salamander und Klauser auf sich hat.

Die Salamander Deutschland GmbH ist 1905 gegründet worden und ist seit 2009 ein Tochterunternehmen der Klauser GmbH & Co. KG. Mittlerweile gehören beide zur Ara AG.