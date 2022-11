Schokolade mit Extra-Füllung – Kundin macht Ekelfund in Aldi-Produkt

Von: Pauline Wyderka

Eine Aldi-Kundin macht in ihrer Schokolade einen ekelerregenden Fund und wendet sich empört an den Discounter. Lesen Sie hier, was sich in der Schokoladentafel versteckt hat:

Gerade zur Weihnachtszeit nascht man ja ganz gerne mal. Was gibt es da Feineres, als eine frische Tafel Schokolade aus dem knisternden Silberpapier auszupacken und herzhaft reinzubeißen? Doch was ist, wenn auf die süße Vorfreude nur bitterer Ekel folgt? So geschehen für diese Aldi-Kundin, die nicht fassen kann, was sie in ihrer Schokolade findet.

HEIDELBERG24 verrät, warum eine Kundin beim Öffnen ihres Aldi-Produkts den Schoko-Schock ihres Lebens erhält.

Tatsächlich ist es auch nicht der erste Ekelfund, den Kunden in ihren Aldi-Produkten machen: Schon letztes Jahr berichtet HEIDELBERG24 über die Ekel-Fotos mit Würmern und Fliegen, die die Kunden immer wieder in der Community posten. (paw)