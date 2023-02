Saubere und duftende Wäsche: Welches Waschmittel man wirklich braucht

Von: Teresa Knoll

Saubere und duftende Wäsche: Wie viele verschiedene Waschmittel man braucht © dpa/Armin Weigel

Es gibt haufenweise Spezial-Waschmittel, doch viele von ihnen sind völlig unnötig. Lesen Sie hier, welche Mittel man wirklich für saubere Wäsche braucht:

Manche Menschen haben ein ganzes Sammelsurium an Waschmitteln, Wäscheparfüms und speziellen Fleckentfernern neben der Waschmaschine stehen, anderen reicht genau eines, nämlich das Vollwaschmittel. Doch welche Substanzen sind wirklich nötig, um saubere und duftende Wäsche zu bekommen? Wenn man die drei wichtigsten Mittel zu Hause hat, ist man gut ausgestattet.

HEIDELBERG24 verrät, auf welche Waschmittel man verzichten kann und welche man für saubere Wäsche wirklich braucht.

Vollwaschmittel ist natürlich die erste Wahl, wenn man seine Sammlung in der Waschküche so klein wie möglich halten will. Es wäscht besonders sauber, wirkt gut gegen Flecken und Gerüche und hellt die Kleidung durch das enthaltene Bleichmittel auf. Doch da liegt auch das Problem, denn die Bleiche lässt Farbe schneller verblassen. (resa)