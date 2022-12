Salmonellen entdeckt – Drogerie-Gigant dm startet Gewürz-Rückruf

Teilen

Salmonellen können schwere Infektionen auslösen, die im schlimmsten Fall zum Tod führen. Lesen Sie hier, bei welchen Produkten der Verdacht auf einen Befall besteht:

Mehr zum Thema Dringender Gewürz-Rückruf bei dm! Salmonellen in Pfeffer entdeckt

Was gehört neben Salz in der deutschen Küche in so ziemlich jedes Gericht? Richtig: Pfeffer, denn der steht nicht ohne Grund auch metaphorisch für den gewissen Pfiff, den richtigen Schwung, den Pep. Ein bisschen zu viel Pfiff bringt allerdings dieses Produkt von dm mit sich, denn das Grundlagengewürz kann möglicherweise für Durchfall und Erbrechen sorgen. Die Drogeriekette hat darum vorsorglich einen Rückruf gestartet.

HEIDELBERG24 verrät, welche Produkte von dem Gewürz-Rückruf der Drogeriekette dm betroffen sind.

Gerade für Gruppen mit einem schwächeren Immunsystem können Salmonellen gefährlich werden. Dazu gehören Kinder, ältere Menschen sowie Menschen mit einer Vorerkrankung. Bei Beschwerden, die auf eine Infektion hindeuten und die nicht nach mehreren Tagen von selbst wieder abklingen, sollten Kunden einen Arzt aufsuchen. (paw)