Rückruf wegen Pflanzengift – Lebensmittel können krebserregend sein

Von: Michaela Ebert

Indische Tandoori-Paste und Sahne verfeinern das Chicorée-Gericht von Christian Henze. © Hubertus Schüler/Becker Joest Volk Verlag/dpa-tmn

Die Verbraucherzentrale warnt derzeit vor Produkten, in denen das gefährliche Pflanzengift Ethylenoxid entdeckt wurde. Lesen Sie hier, um welche Lebensmittel es sich handelt:

Ein Hersteller aus Hamburg muss gleich eine ganze Reihe seiner Produkte zurückrufen. Der Grund: Die Lebensmittel sind mit einem gefährlichen Pflanzengift kontaminiert. Dieses steht im Verdacht, das Erbgut zu verändern und Krebs zu erregen.

echo24.de verrät, um welche Produkte es sich handelt und was Verbraucher jetzt tun können.

Konkret handelt es sich bei der entdeckten Substanz um Ethylenoxid. Das giftige Gas wird zur Bekämpfung von Bakterien, Viren und Pilzen verwendet. In der europäischen Landwirtschaft ist es seit 1981 verboten – nicht aber in Ländern wie China, Indien und der Türkei. Es kann daher vorkommen, dass Produkte – besonders Gewürze – aus diesen Ländern kontaminiert sind. (me)