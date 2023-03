Rückruf von Daim-Riegel: Fehlende deutsche Kennzeichnung

Von: Sarah Isele

Teilen

Die Genuport Trade GmbH ruft einen beliebten Schoko-Riegel zurück. Der Grund: Eine fehlende deutsche Kennzeichnung. Lesen Sie hier, was man über den Rückruf wissen muss:

Mehr zum Thema Fehlende Kennzeichnung: Rückruf von beliebtem Schoko-Riegel

Immer wieder kommt es bei Lebensmitteln und anderen Gegenständen zu Rückrufen. Entweder liegt dies an Fremdkörpern in den Produkten, Fehlern in der Produktion oder es befindet sich sogar ein falsches Produkt in den Packungen. Vor allem bei Lebensmitteln sind solche Vorkommnisse gefährlich. Und wieder muss nun ein Unternehmen einen Rückruf einleiten, es handelt sich um die ganze Charge eines Schoko-Riegels – weil auf den Packungen die deutsche Kennzeichnung fehlt.

HEIDELBERG24 verrät alles, was man über den Rückruf des Daim 2er Riegels wissen muss.

Die Genuport Trade GmbH ruft die Daim 2er Riegel 56 Gramm der Marke Daim zurück. Grund dafür ist eine fehlende deutsche Kennzeichnung, durch die nicht ersichtlich ist, welche Allergene das Produkt enthält. (rah)