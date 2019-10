Verletzungen im Mund drohen: Bayerische Bäckerei warnt vor ihren Kuchen

Eine bayerische Bäckerei hat einige ihrer Kuchen zurückgerufen. Beim Verzehr der Backwaren drohen Verletzungen im Mund und Verdauungstrakt.

Haßfurt - Wichtige Meldung für Verbraucher in Unterfranken: Die „Oberhohenrieder Landbrotbäckerei“ hat eine Warnung ausgesprochen und vor dem Verzehr von eigens gebackenem Marmorkuchen abgeraten. Wie die Bäckerei aus Unterfranken am Montag mitteilte, sei in einer der entsprechenden Backwaren ein zwei Zentimeter langes Drahtstück gefunden worden.

Rückruf von Kuchen: Diese Backwaren sind betroffen

So heißt es in der Mitteilung, man könne nicht ausschließen, dass auch andere Kuchen der Bäckerei betroffen seien. So erläutert das Unternehmen aus Haßfurth, dass Kunden beim Verzehr des Marmorkuchens Verletzungen im Mund und/oder im Verdauungstrakt drohen.

Von dem Rückruf sind ausschließlich Marmorkuchen betroffen, die am 18. und am 19. Oktober 2019 - also vergangenen Freitag und Samstag - gekauft worden sind. Kunden, die das Genussmittel gekauft haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

