Mega-Rückruf bei Rewe, Edeka, Norma und Kaufland: Gefährliche Bakterien in der Wurst

Mit einem Rückruf in mehreren Bundesländern reagieren die Behörden auf einen Salmonellen-Fund bei einer routinemäßigen Lebensmittelkontrolle. In einer Wurst des Herstellers Willms Weißwasser GmbH & Co. KG wurden dabei Salmonellen nachgewiesen.

Das Produkt wurde mit unterschiedlichem Markennamen in Läden der Handelsketten Rewe, Edeka, Kaufland und Norma verkauft. Darüber hinaus ging die Wurst auch über den Direktvertrieb von Willms Weißwasser in Sachsen über die Ladentheke. Bei der Wurst handelt es sich um Schweinefleischknacker, eine Art Mettwurst.

Rückruf bei Edeka, Rewe, Kaufland betrifft Wurst aus Sachsen

Der Rückruf betrifft folgende Artikel:

Schweinefleischknacker der Marke „Lecker Lausitz“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 22. und 23. November und der Chargennummer: 444930.

Der Schweinefleischknacker wurde bei den genannten Handelsketten auch über die Bedientheke im Zeitraum von 7. bis 22. November verkauft.

wurde bei den genannten Handelsketten auch über die Bedientheke im Zeitraum von 7. bis 22. November verkauft. Bei Norma kommt der Schweinefleischknacker unter der Marke: „LECKER LAUSITZ“ in den Handel. Zurückgerufen werden Packungen mit 250 und 300 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.11.2019, 28.11.2019 und 01.12.2019.

+ Unter dem Markennamen „Olaf Lausitzer“ kamen die Mettwürste in zwei Packungsgrößen bei Norma in den Verkauf. © Willms Weißwasser GmbH & Co. Nach Angaben des Unternehmens kam das Produkt in mehreren Bundesländern in den Handel. Und zwar bei Norma, Rewe, Edeka und Kaufland in den Bundesländern Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Es ist nicht der erste Rückruf bei Norma wegen Salmonellen.

Firma gibt Verzehrwarnung nach Fund von Salmonellen in einer Wurst heraus

Die Behörden in Sachsen haben den Rückruf angeordnet. Die Artikel dürfen nicht mehr verkauft werden. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass Kunden in den vergangenen Tagen belastete Fleischknacker gekauft haben. In der Kundeninformation warnt das Unternehmen daher in drastischen Worten vor dem Verzehr.

+ Mit dieser Verpackung kamen die Schweinefleischknacker in den Handel. © Willms Weißwasser GmbH & Co.

„Diese Produkte sollten nicht verzehrt werden. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.“

„Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können aber schwerere Krankheitsverläufe entwickeln“, heißt es darin. Der Arzt solle auf den Verzehr der Wurst hingewiesen werden.

Krankheitsanzeichen nach einer Infektion mit Salmonellen

Eine Salmonellen-Erkrankung äußere sich demnach innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab.

Kaufpreis wird zurückerstattet - auch ohne Kassenbon

Wer die betroffenen Produkte der Firma Willms Weißwasser GmbH & Co. KG im Haushalt hat, sollte sie in den Märkten zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet (auch ohne Kassenbon). Für Fragen hat die Firma eine Telefonnummer 03576 / 2822-13 (kostenlos) genannt. Auch per Mail ist ein Kontakt unter willms@willms-weisswasser.de möglich.

