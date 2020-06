Das deutsche Pharma-Unternehmen Hexal ruft aktuell eines seiner Medikamente zurück. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände warnt vor Überdosierung.

Der deutsche Medikamenten-Hersteller Hexal ruft aktuell eines seiner Produkte zurück*.

Die betroffene Charge kann falsch bedruckt sein.

Dadurch besteht die Gefahr der unbeabsichtigten Überdosierung.

München - Die Hexal AG hat sich mit einer dringenden Arzneimittel-Meldung an Apotheker und Kunden gewandt. Das Unternehmen mit Sitz in Holzkirchen bei München ruft ein Medikament zurück, da die Verpackung falsch bedruckt sein könnte.

Betroffen von dem Rückruf ist das Medikament L- Thyrox von Hexal in der Dosierungsstärke 100 Mikrogramm, das bei Schilddrüsen-Patienten zum Einsatz kommt, wie unter anderem die Apotheken-Zeitung berichtet.

Medikamenten-Rückruf von Hexal: Packung falsch bedruckt

Demnach könnten bei einer Charge des Medikaments die Blister, also die durchsichtige Einzelverpackung der Tabletten, falsch bedruckt sein*. Auf der Rückseite der Blister würde statt der Wirkstoff-Angabe „100 Mikrogramm“ fälschlicherweise „25 Mikrogramm“ stehen. Alle Blister enthalten aber tatsächlich Tabletten der Stärke 100 Mikrogramm des Wirkstoffs Levothyroxin-Natrium. Auf der Faltschachtel, die die Blister enthält ist der Wert demnach korrekt vermerkt.

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus sind viele Menschen verunsichert und machen sich Sorgen, insbesondere Menschen mit Diabetes. Mehr über den Zusammenhang von COVID-19 und Diabetes finden Sie unter https://t.co/YuhCSqcPNj. pic.twitter.com/S8aCscsCEk — BMG (@BMG_Bund) May 28, 2020

Betroffen sind nicht alle L-Thyrox-Packungen, sondern lediglich eine Charge. Diese erkennen Apotheker und Kunden an folgenden Merkmalen:

PZN: 00811744

Chargen-Nummer: KK2878

Verfallsdatum: 06/2021

Andere Chargen, Dosis-Stärken oder Packungsgrößen des Medikaments seien nicht betroffen.

Medikamenten-Rückruf: Risiko der Überdosierung besteht - „unverzüglich vom Verkauf zu sperren“

Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) warnt, dass wegen des Kennzeichnungsfehlers „das Risiko der unbeabsichtigten Überdosierung“ bestehe. Eine solche Überdosierung könnte Symptome, wie sie auch bei einer Überfunktion der Schilddrüse vorkommen, nach sich ziehen.

Die AMK bittet deshalb auch alle Apotheker um die Überprüfung der Warenbestände. „Betroffene Arzneimittel sind von Apotheken und Großhandel unverzüglich vom Verkauf zu sperren“, heißt es weiter. Die erste Auslieferung der betroffenen Waren erfolgte demnach am 27. März.

Falls Kunden Packungen der entsprechenden Charge zu Hause haben, werden sie gebeten sich mit ihrer Apotheke in Verbindung zu setzen. Alternativ könnte auch der direkte Kontakt zur Hexal AG gesucht werden. Zu Bürozeiten unter der Nummer +49 (0) 800 / 439 25 27, außerhalb der Bürozeiten unter +49 (0) 2065 / 256 1665 oder per E-Mail an service@hexal.com.

Erst vor Kurzem musste Hansaplast wegen Bakterien Pflaster zurückrufen*. Außerdem könnte der Verzehr eines mit Listerien befallenen Käses schlimme Folgen haben.*

rjs

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.