Rückruf bei Mäc-Geiz: Warnung! Gesundheitsgefahr - Chrom in Produkt aufgetaucht

Rückruf bei Mäc-Geiz: Der Non-Food-Discounter ruft ein Produkt zurück, die eine Allergie auslösen können. Produkt unbedingt umtauschen. Es besteht Gesundheitsgefahr.

Kassel - Nicht nur Lebensmittel können von Rückrufen betroffen sein. Wer in letzter Zeit Geldbörsen beim Non-Food-Discounter Mäc-Geiz gekauft hat, sollte sich das Produkt genauer anschauen.

Denn die HJP Kleinlederwaren e.K. informiert nun über den Rückruf eines bestimmten Artikels. Bei dem möglicherweise gesundheitsgefährdenden Produkt handelt es sich um „Herrengeldbörsen aus Echtleder in der Farbe braun“. Der Artikel wurde seit Mai 2018 in Deutschland in den Filialen des Discounters Mäc-Geiz angeboten.

Rückruf bei Mäc-Geiz: Gesundheitsgefahr bei Geldbörsen

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden erhöhte Chrom (VI)–Werte in den betroffenen Produkten feststellt. Chrom (VI) ist sensibilisierend und kann bei Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen, weswegen von einem Gebrauch der Geldbörsen dringend abgeraten wird und es nun einen Rückruf gibt.

Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Mäc-Geiz-Filialen zurückgeben.

Für weitere Fragen verweist der Hersteller an den Kundenservice unter der Telefonnummer 08656-1780 (Montag bis Freitag von 08 bis 12 Uhr).

Rückruf bei Mäc-Geiz: Daten des betroffenen Artikels

Obwohl ein erhöhter Chromwert in den Geldbörsen nachgewiesen wurde, welcher allergische Reaktionen auslösen kann, wurde das Produkt rund zwei Jahre in den Filialen des Non-Food-Discounters verkauft. Bekannt gemacht wurde der Rückruf am 14. Mai 2020.

Artikel: Herrengeldbörse aus Echtleder

Farbe: braun



Artikelnummer: Art. 7296



Im Verkauf via: Filialen von Mäc-Geiz seit Mai 2018

Laut dem Verbraucherportal produktwarnung.eu zählt Chrom (VI), gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen, zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings sei dies ist nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können.

Rückruf bei Mäc-Geiz: Geldbörsen können Chrom enthalten

Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hautekzemen dar.

Laut produktwarnung.eu können Verbraucher vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen. Auch die Nutzung von Geldbörsen aus Leder, in welchen Chrom (VI) nachgewiesen wurde, kann gefährlich für die Gesundheit werden. Deswegen sind bestimmte Geldbörsen des Herstellers HJP Kleinlederwaren e.K. nun von einem Rückruf betroffen.

Rückrufe: Verschiedene Produkte können wegen Gesundheitsgefahr betroffen sein

Verschiedene Produkte sind immer wieder von Rückrufen betroffen, weil sie gefährlich für die Gesundheit der Verbraucher werden können. Das sind die häufigsten Gründe für einen Rückruf*.

Von Helena Gries

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.