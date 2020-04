Rückruf von Masken: Mundschutz kann Corona-Infektionsrisiko erhöhen 

Rückruf wegen Gesundheitsrisiko: Durch Atemschutz-Masken könnte sich die Infektionsgefahr durch das Coronavirus erhöhen.

Rückruf von Corona-Masken wegen einem Gesundheitsrisiko .

von wegen einem . In der EU wurde Mundschutz verkauft, der die Infektionsgefahr mit Corona* erhöhen kann.

verkauft, der die mit Corona* erhöhen kann. Der Rückruf ging vom Schnellwarnsystem der EU (Rapex) aus.

Betroffen sind chinesische Schutzmasken.

Kassel - Masken-Rückruf: Dass Mundschutz seit Beginn der Corona-Krise mehr benötigt werden als zuvor, zeigte sich nicht zuletzt in Lieferengpässen bei manchen Produkten. Auch wenn sich die Situation in den meisten Regionen wieder etwas entspannt hat, könnte sie sich durch die verschiedenen Verordnungen der Bundesländer wieder etwas verschärfen.

Rückruf von Corona-Mundschutz: Ausgerechnet jetzt während Maskenpflicht

Diese Corona-Verordnungen legen fest, dass in den meisten Ländern ab Montag, den 27.04.2020 in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maskenpflicht bestehen wird. Dies soll die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Gerade in dieser herausfordernden Situation gibt es nun einen Rückruf für Mundschutz. Auch das Verbraucherportal „Produktwarnung“ hatte darüber berichtet.

Rückruf von Corona-Schutzmasken: Dieser Mundschutz ist betroffen

Der Rückruf ging vom europäischen Schnellwarnsystem der Europäischen Union (RAPEX) aus. Betroffen sind 4 Schutzmasken, die alle aus China importiert wurden.

Besonders tragisch daran ist, dass es sich um Mundschutz der Schutzklasse FFP2 und KN95 handelt. Diese Kategorien werden während Corona vor allem im medizinischen Bereich verwendet.

Rückruf von Corona-Masken: Infektionsgefahr erhöht - Gesundheitsrisiko

Laut RAPEX erfüllen die Masken nicht die in Europa für persönliche Schutzausrüstung gültige Verordnung und die europäische Norm EN 149. Nachdem die Behörde den Rückruf angeordnet hatte, folgte auch eine Warnung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Denn es sei nicht auszuschließen, das diese Masken auch in Deutschland vertrieben wurden. Bei den Masken sei die Partikel-/Filterrückhaltung unzureichend, wie Messungen ergaben. Das erhöht das Infektionsrisiko mit Corona, wenn der Mundschutz nicht mit anderen Schutzmaßnahmen kombiniert werden würden. Dann kann Gesundheitsrisiko bestehen. Kunden sollten die Masken deshalb umgehend umtauschen.

Rückruf: Gesundheitsrisiko! Diesen Corona-Mundschutz sofort zurückgeben

Gleich zwei M asken des Herstellers Daddy Baby sind von dem Rückruf betroffen. Zum einen ist der Mundschutz mit der Bezeichnung "Pro­tec­ti­ve Mask - Re­spi­ra­to­ry Pro­tec­ti­on" betroffen. Diese Corona- Schutzmaske sollten sie wegen Gesundheitsrisiko umtauschen.

Herkunftsland: China



Verkaufsmenge: Karton mit 50 Stück

Losnummer EAN-Code: 6938457900045

Kategorie/Schutzklasse: KN95/FFP2



Rapex-Nr.: A12/00617/20

Hersteller: Daddy Baby



Zum anderen handelt es sich um das Produkt mit der Bezeichnung "Protective Mask - Earloop Face Mask". Auch diesen Corona-Mundschutz sollten Sie wegen Gesundheitsrisiko umgehend umtauschen.

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: 50 Stück in Pappkarton



Losnummer EAN-Code: 6938457900007

Kategorie/Schutzklasse: E-KZ01L50, FFP2

Rapex-Nr.: A12/00616/20

Hersteller: Daddy Baby



Rückruf wegen Gesundheitsrisiko: Auch diese Corona-Masken sind betroffen

Aber auch Produkte anderer Hersteller sind von dem Rückruf betroffen. So auch die Masken des Typs "Three Di­men­sio­nal Pro­tec­ti­ve Re­spi­ra­or (dis­po­sa­ble re­spi­ra­tor)", bei diesen ist der Hersteller sogar gänzlich unbekannt. Dieser Mundschutz taugt nicht, um die Verbreitung von Corona einzudämmen. Auch hier besteht Gesundheitsrisiko.

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: unbekannt



Losnummer EAN-Code: unbekannt



Kategorie/Schutzklasse: KN95

Rapex-Nr.: A12/00615/20

Hersteller: unbekannt

Gesundheitsrisiko: Rückruf - Diese Corona-Maske umtauschen

Der Hersteller Likelove stellte laut BAuA auch Mundschutz her, die nicht den Anforderungen entsprechen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es besteht Gesundheitsrisiko. Hier ist das Produkt "Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator" vom Rückruf betroffen:

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: 50 Stück im Karton



Losnummer EAN-Code: 6972761491073



Kategorie/Schutzklasse: KN95/FFP2

Rapex-Nr.: A12/00615/20

Hersteller: Likelove

Bei der Verkaufsmenge handelt es sich immer um die Importgröße. Demnach können die Masken auch in anderen Mengen von Endkunden gekauft worden sein. Achtung: Dieser Mundschutz schützt unzureichend vor Corona. Übrigens musste auch Rewe ein gefragtes Produkt zurückrufen.

Corona-Masken: Auch in Niedersachsen gibt es bald eine Maskenpflicht

Wie in vielen Bundesländern gilt auch in Niedersachsen ab dem 27.04.2020 eine Maskenpflicht* in Teilen des öffentlichen Raumes. Beim Thema Masken gilt es allerdings einiges zu beachten.

Viele Menschen fragen sich derzeit wo sie noch Corona-Masken bekommen können.* Nun wollen sie auch Supermärkte in ihr Sortiment mit aufnehmen.

