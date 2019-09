Lidl-Rückruf: Verletzungsgefahr bei beliebtem Tiefkühl-Produkt

Alle Freunde des belieben Laugengebäcks sollten vorsichtig sein, denn der Discounter Lidl ruft seine Aufbackbrezeln wegen möglicher Verletzungsgefahr zurück.

Neckarsulm - Der Discounter Lidl hat vorsorglich Tiefkühl-Aufbackbrezen aus dem Verkauf genommen. In ihnen könnten Metallteile enthalten sein. „Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren“, teilte Lidl mit Sitz in Neckarsulm am Montag mit.

Rückruf bei Lidl: „Brezeln zum Fertigbacken“ können Metallteile enthalten

Betroffen sei das Produkt „Grafschafter 9 Brezeln zum Fertigbacken, 785 g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.2.2020 und 1.3.2020 des Herstellers IVV GmbH & Co. KG. Es könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.“

+ Warenrückruf des Produktes "Grafschafter 9 Brezeln" © obs / LIDL

Andere bei Lidl verkaufte Produkte des Herstellers IVV GmbH & Co. KG und Brezeln anderer Hersteller sowie bereits fertig gebackene Brezeln aus der Backstation seien von dem Rückruf nicht betroffen, teilte Lidl mit.

