Aldi: Rückruf von Obst - Verzehr kann die  Gesundheit gefährden

Aldi hat einen Rückruf für Obst in seinem Sortiment gestartet. Kunden des Discounters aufgepasst: Keinesfalls verzehren - Gesundheitsgefahr besteht.

Aldi startet Rückruf für Mini-Wassermelonen

startet für Das Produkt enthält Rückstände eines Pflanzenschutzmittels

Kunden bekommen den Kaufpreis zurückerstattet

Kassel/Salzgitter: Im Sommer gehören Wassermelonen zu einem beliebten Snack im Garten oder am Strand. Doch einige Wassermelonen können gesundheitsschädliche Substanzen enthalten.

Aldi-Nord* hat Anfang Juni 2020 einen Rückruf für Mini-Wassermelonen aus seinem Sortiment gestartet. Es könnten sich Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in dem Obst befinden. Das berichtet die Supermarktkette auf ihrer Webseite.

Der Rückruf gilt für die

Mini-Wassermelone Klasse 1 ,

, des Lieferanten Catman North GmbH

GGN 4052852232968.

Aldi-Nord startet Rückruf für Obst: Identifikationsnummer zeigt Verunreinigung

GGN bedeutet GLOBALG.A.P. Die 13-stellige Identifikationsnummer bestätigt die Einhaltung der GlobalG.A.P-Standards für eine Gute-Agrar-Praxis. Nur Mini-Wassermelongen mit GGN 4052852232968 beinhalten laut Aldi-Nord schädliche Rückstände. Für Mini-Wassermelonen mit einer anderen GGN gilt der Rückruf nicht. Dieses Obst ist ungefährlich.

Die Mini-Wassermelone mit der entsprechenden GGN wurde nicht in allen Filialen von Aldi-Nord verkauft, spezifiziert die Supermarktkette. Ausschließlich in diesen Filialen der Gesellschaften wurden das Obst verkauft:

Greven

Herten

Hesel

Lehrte-Sievershausen

Lingen

Radevormwald

Salzgitter

Weyhe.

Aldi-Nord startet Rückruf für Obst: Kunden erhalten Kaufpreis zurück

Kunden können auf der Aldi-Webseite unter der Rubrik „Filialen und Öffnungszeiten" überprüfen, zu welcher Gesellschaft eine Aldi-Filiale gehört.

Aldi-Nord hat die betroffenen Mini-Wassermelonen bereits vorsorglich im Sinne des Verbraucherschutzes aus dem Sortiment genommen. Kunden sollten jetzt prüfen, ob sie das Obst gekauft haben. Auf seiner Webseite warnt Aldi-Nord davor, das Produkt zu verzehren.

Kunden, die eine solche Mini-Wassermelone besitzen, werden gebeten, das Produkt in die Aldi-Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird den Kunden bei dem Rückruf erstattet.

Aldi-Nord startet Rückruf für Obst: Nicht alle Wassermelonen verunreinigt

Aldi-Nord versichert, dass Mini-Wassermelonen mit einer anderen GGN und andere Produkte des Lieferanten „Catman North Gmbh“ nicht verunreinigt und für den Verzehr geeignet sind. Sie sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Die Verunreinigung des Produkts hat Aldi-Nord offenbar selbst bei internen Tests der Mini-Wassermelone entdeckt. Die Rückstände stammen demnach von dem Pflanzenschutzmittel Oxamyl.

Dieser Wirkstoff ist eine farblose chemische Verbindung mit einem schwefeligen Geruch. Das in der Ware nachgewiesene Pflanzenschutzmittel Oxamyl wird in einigen EU-Staaten als Insektizid genutzt. In Deutschland ist der Wirkstoff bereits seit vielen Jahren nicht mehr zugelassen. Auch in Österreich und der Schweiz sind derzeit keine Produkte mit diesem Pflanzenschutzmittel zugelassen. Andere Produkt des Lieferanten Catman North GmbH sollen nicht betroffen sein, so Aldi.

Von Philipp Zettler

