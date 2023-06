Rückruf bei Aldi und Edeka: Metall-Splitter in Spinat – Liste betroffener Produkte wächst

Von: Pauline Wyderka

Rückruf bei Aldi, dm, Edeka und Co.: In den Lebensmitteln können bis zu 3 Zentimeter große Metall-Splitter stecken. Und die Liste betroffener Produkte wächst.

Die Verbraucherzentrale warnt aktuell vor einem Rückruf, der sich auf zahlreiche Produkte, die Spinat enthalten, bezieht. In den Spinat könnten demnach Metallteile gelangt sein. Nun ist unklar, wo überall die gefährlichen Fremdkörper drin stecken könnten. Die Liste an betroffenen Produkten wächst. Zurückgerufen werden derzeit unter anderem spinathaltige Produkte von Aldi, dm und Edeka, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, ist bereits seit dem 26. Mai bekannt, dass verschiedene Hersteller in ganz Deutschland Produkte, die Spinat enthalten, zurückrufen. An viele der Artikel würde man bei dem Stichwort Spinat-Rückruf gar nicht erst denken. So sind auch Lebensmittel wie Brotaufstriche, Bratlinge, Maultaschen und auch Tofu betroffen. Die aktuelle Liste an Produkten, die wegen der Verunreinigung zurückgerufen werden:

26.05.2023: Taifun-Tofu GmbH Tofu Spinacia 200 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 18.05.2023, 25.05.2023, 02.06.20223, 09.06.2023, 15.06.2023, 22.06.2023

05.06.2023: SoFine Spinat Schnitzel, 200 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.05.23 bis 10.07.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.05.23 bis 10.07.23

05.06.2023: dennree Gemüsebratlinge Spinat, 160 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.04.23 bis 26.06.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.04.23 bis 26.06.23

07.06.2023: Bürger Bio-Maultaschen 300 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

07.06.2023: Bürger Bio-Gemüsemaultaschen 300 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

07.06.2023: Aldi Gut Bio-Schwäbische Maultaschen 300 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

07.06.2023: Aldi Gut Bio-Gemüsemaultaschen 300 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

Mindesthaltbarkeitdaten: 29.03.23 bis 03.07.23

07.06.2023: Alnatura Brotaufstrich Spinat-Walnuss

Mindesthaltbarkeitdaten: 28.02.24; 28.04.24; 28.05.24

Mindesthaltbarkeitdaten: 28.02.24; 28.04.24; 28.05.24

08.06.2023: Tartex Markt Gemüse Spinat Pinienkerne Brotaufstrich 135 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.02.2024 bis 23.06.2024

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.02.2024 bis 23.06.2024

08.06.2023: Allos Hof-Gemüse Sabines Spinat Pinienkerne Brotaufstrich 135 g

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.02.2024 bis 23.06.2024

Mindesthaltbarkeitdaten: 03.02.2024 bis 23.06.2024

Durch den verunreinigten Spinat können laut Verbraucherzentrale in all diesen Lebensmitteln gefährliche Metallteile stecken. Die Größe der Splitter reicht demnach von wenigen Millimetern bis hin zu 3 Zentimetern. Betroffene Produkte, die man bereits gekauft hat, sollte man keineswegs verzehren.

Neben festen Fremdkörpern landen immer wieder auch gefährliche Keime wie Listerien in Lebensmitteln – so wie im Falle des Rückrufs von diesem veganen Käse. Außer dieser Liste könnten jedoch noch weitere Produkte, in denen der verunreinigte Spinat verarbeitet wurde, betroffen sein. So betont die Verbraucherzentrale, dass die genaue Quelle der Verunreinigung sowie betroffene Chargen bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnten.

Aus betroffenen Betrieben wird in der Zwischenzeit jedoch nicht mehr ausgeliefert. Der Erzeuger des Spinats sitzt laut Verbraucherzentrale in Belgien. Unklar sei jedoch, ob die Metall-Splitter dort oder erst in der weiteren Verarbeitung in den Spinat gelangt sind.

Rückruf wegen Metall-Splittern in Spinat: Geld zurück ohne Kassenbon

Die Produkte können auch ohne Kassenbon in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Während die Verbraucherzentrale vor Metallteilen in spinathaltigen Produkten warnt, schlägt das BfR bei Tiefkühlbeeren Alarm: Aufgrund gefährlicher Keime sollte man die Beeren nie einfach so verzehren. (paw)