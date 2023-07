Zähne gefunden: Riesenhai Megalodon hielt sich wohl vor Florida auf

Von: Anna Kirschner

Enorme Größe, riesiges Gebiss: Um den Megalodon ranken sich einige Mythen. In Florida wurden besonders große Zähne des Urzeithais gefunden.

Venice – Die Größe dieser Riesenhaie ist beeindruckend: 16 bis 20 Meter lang war der Megalodon, schätzen Forscher. Der Megalodon war wahrscheinlich der größte Hai der Weltgeschichte. Ausgestorben ist er jedoch seit mehreren Millionen Jahren. Ein Taucher fand nun Überreste des Urzeithais, allerdings nicht etwa in der Nordsee, sondern vor der Küste Floridas. Und er entdeckte nicht nur einen, sondern gleich zwei gut erhaltene Zähne. Eine Sensation für den Finder, vor allem wegen der Größe der Zähne von rund 15 Zentimetern.

Name Megalodon (Otodus megalodon) Alter 10,3 bis 3,6 oder 2,6 Mio. Jahre Größe maximal 16 bis 20 Meter Größe der Zähne 12 bis 18 Zentimeter Umfang Gebiss 2,5 mal 3 Meter Geschätzte Beißkraft 109 bis 182 Kilonewton Verbreitung weltweit in warmen Meeresschichten

Taucher findet wohl Megalodon-Zähne: „Ich konnte es nicht glauben“

Der Mann namens Michael Nastasio sagte, er sei „im Herzen ein Schatzjäger“. Er berichtet dem US-Onlineportal The State, dass er „acht Tage pro Woche“ im Ozean nach Fossilien sucht. Das Gefühl, etwas Cooles zu finden, werde niemals langweilig. Als er dann vor kurzem den riesigen Haizahn bei Venice, Florida, fand, sei das unglaublich gewesen. Venice liegt am mexikanischen Golf.

Ein Sammler hält den Zahn eines Megalodon in den Händen.

„Es starrte mich einfach an, wie um ‚Hallo!‘ zu sagen. Ich konnte es nicht glauben“, erzählte Nastasio dem Nachrichtenportal. „Ich war schon auf Wolke sieben. Als ich den zweiten fand und der auch komplett war, hat mich das umgehauen.“ Er sei schließlich der erste Mensch, der sie anfasst, wenn sie gefunden werden. In Venice finde man häufig Haizähne, erklärt Nastasio. Teile des Megalodon-Gebisses seien aber viel seltener – vor allem in dieser Größe. Online werden so große Zähne teils für mehr als 1000 Euro gehandelt.

Das Gebiss und die Größe des Megalodons

Die Zähne des Megalodons sind zwölf bis 18 Zentimeter lang. Oftmals wird das ganze Gebiss als so groß wie ein Kleinwagen beschrieben. Der Riesenhai soll bis zu 20 Meter lang gewesen sein – allerdings wurden bisher nur Zähne und Wirbel als Beweis für den Urzeithai gefunden. Der genaue Körperbau kann daher nur annäherungsweise rekonstruiert werden. Diese Rekonstruktionen lassen vermuten, dass seine Beißkraft zehnmal so stark wie die des heute existierenden weißen Hais war.

Ist der Megalodon wirklich ausgestorben?

Immer wieder gibt es vermeintliche Sichtungen und Gerüchte, der Megalodon würde im tiefen Ozean noch leben. Seine Anatomie würde das laut Fachleuten nicht zulassen, da er auf das Leben in den oberen Schichten warmer Meere angepasst war. Es gilt als sicher, dass der Urzeithai ausgestorben ist. Keinen Megalodon, aber einen anderen Riesenhai mit 200 Kilogramm Gewicht fingen kürzlich niederländische Fischer.

So könnte der ausgestorbene Megalodon im Größenvergleich zum Menschen ausgesehen haben

Allerdings gibt es mehrere Action- und Horrorfilme, die mit der Idee spielen, der Riesenhai könnte noch existieren. So erschien 2018 „Meg“ mit Jason Statham in der Hauptrolle, sowie der Rip-Off Film „Megalodon – Die Bestie aus der Tiefe“. Außerdem gibt es ein Monster Truck Spielzeug für Kinder namens Megalodon, das wie ein Hai mit Rädern aussieht. (anki)