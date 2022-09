Rewe führt vegane Frischetheken in ganz Deutschland ein – wo es sie jetzt gibt

Von: Oliver Schmitz

In den veganen Frischetheken bei Rewe gibt es Alternativen zu Fleisch- und Käse-Produkten. © Mariella Vagabundo/Rewe

Rewe erweitert sein veganes Angebot. Ab sofort gibt es die Alternativen zu Wurst- und Käse auch direkt in den Frischetheken. Doch nicht in allen Filialen.

Köln – Erst vor kurzem hat ein Rewe-Händler in Kaarst (NRW) mit seiner veganen Frischetheke für großes Aufsehen gesorgt. Nun greift auch die Supermarkt-Kette selbst genau dieses Konzept auf. Ab sofort werden die Bedientheken von insgesamt fünfzig Rewe-Märkten in ganz Deutschland um vegane Lebensmittel erweitert, teilte das Unternehmen am Mittwoch (21. September) mit. Neben Fleisch, Wurst, Fisch und Käse werden jetzt also auch entsprechende pflanzliche Alternativen ausgelegt.

Vegane Frischetheke bei Rewe: Klare Trennung der pflanzlichen und tierischen Lebensmittel

Die veganen und tierischen Produkte sind in den Rewe-Frischetheken durch Glasscheiben voneinander getrennt. © Mariella Vagabundo/Rewe

Mit den veganen Frischetheken setzt Rewe den Trend der letzten Jahre klar fort. Die Supermarkt-Kette hat genau wie Aldi, Lidl, Edeka und Co. sein Angebot an pflanzlichen Alternativprodukte sehr stark ausgebaut. „Dadurch können sich Kund:innen rund um die Produkte beraten lassen und genau die Portionen kaufen, die sie auch benötigen“, sagt ein Rewe-Sprecher zu dem Schritt. Die vegane Frischetheke befindet sich in den Rewe-Märkte „in der Regel“ im Bereich von Feinkost oder Käse. Alle pflanzlichen Lebensmittel sich dabei mit dem gelben V-Label „Vegan“ gekennzeichnet.

Der vegane Bereich der Bedientheken ist dabei durch Glasscheiben von den tierischen Produkten getrennt. Zudem wird jeweils gesondertes Geschirr und Besteck verwendet, damit es zu keiner „Kontamination“ der veganen Waren mit tierischen Bestandteilen kommt.

Rewe: Wo die vegane Frischetheke jetzt überall gibt – vorerst

Köln : Hohenstaufenring 29-37 (50674), Kölner Straße 26 (50859, Lövenich), Rhöndorfer Straße 17 (50939), Hauptstraße 128 (50966) und Hauptstraße 55 (51103, Kalk)

: Hohenstaufenring 29-37 (50674), Kölner Straße 26 (50859, Lövenich), Rhöndorfer Straße 17 (50939), Hauptstraße 128 (50966) und Hauptstraße 55 (51103, Kalk) Düsseldorf : Oberbilker Allee 55, 40223

: Oberbilker Allee 55, 40223 Bonn : Am Weidenbach 31, 53229

: Am Weidenbach 31, 53229 Leverkusen : Düsseldorfer Straße 41-45, 51379 in Opladen

: Düsseldorfer Straße 41-45, 51379 in Opladen Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis): Kölner Ring 2, 50374

(Rhein-Erft-Kreis): Kölner Ring 2, 50374 Kaarst (Rhein-Kreis Neuss): Neusser Straße 6-10, 41564

(Rhein-Kreis Neuss): Neusser Straße 6-10, 41564 Mainz : Am Kronberger Hof 1 (55116) und Rheinallee 64 (55118, Zollhafen)

: Am Kronberger Hof 1 (55116) und Rheinallee 64 (55118, Zollhafen) Koblenz : Hohenfelder Straße 22 (56068) und Moselweißer Straße 101-1013 (56073)

: Hohenfelder Straße 22 (56068) und Moselweißer Straße 101-1013 (56073) Alfter : Ziegelweg 1, 53347

: Ziegelweg 1, 53347 Berlin

Hamburg

München

Dresden

Hannover

Hinweis: Das ist nur eine Auswahl an Standorten

Die veganen Frischetheken bei Rewe wurden am Montag (19. September) in fünfzig Märkten in ganz Deutschland eröffnet. Laut Rewe befinden sich die entsprechenden Märkte unter anderem in den oben genannten Großstädtern. Dabei handelt es sich aber vorerst um einen Test. Je nachdem, wie dieser verläuft, könnten die pflanzlichen Alternativen auf die Bedientheken weiterer Märkte ausgeweitet oder aber auch bei Misserfolg theoretisch wieder entfernt werden.

Neben dem Rewe-Markt in Kaarst gibt es auch bei anderen Rewe-Händlern bereits seit kurzem eine vegane Frischetheke. So zum Beispiel in mehreren Märkten in und um Köln. Jedoch kann es auch dazu kommen, dass die Bedientheken nicht wie gewohnt geöffnet sind. Denn einige Supermärkte hatten zuletzt Personalprobleme bei Frischetheken.

Rewe: Diese veganen Produkte werden in der Frischetheke angeboten

Vegane Salami

Vegane Leberwurst

Vegane Grillspieße

Veganes Steak

Verschiedene gereifte Käsealternativen

Vegane Feinkostsalate

Hinweis: Das ist nur eine Auswahl der angebotenen Produkte. Diese kann auch variieren.

Rewe: Veganes Angebot teils über 1000 Artikel groß

Mit den veganen Frischetheken ergänzt Rewe das bereits stark gewachsene Angebot an pflanzlichen Alternativen. Je nach Marktgröße umfasst es mittlerweile mehr als 1000 vegane Lebensmittel, sagt ein Sprecher. Das Unternehmen will aber „dieses Sortiment kontinuierlich erweitern“. Unter anderem aus Nachhaltigkeitsgründen, weil vegane Produkte etwas zum Klimaschutz beitragen würden. Nachhaltigkeit spielt für die Supermarkt-Kette auch bei neu gebauten Filialen eine große Rolle. So möchte Rewe zukünftig mehr Märkte nach dem „Green Farming“-Konzept eröffnen. (os)