„Ihr Schlingel“: Rewe sorgt mit Schreibfehler in Stellenanzeige für Lacher

Von: Elisa Buhrke

Auf Twitter macht sich ein Nutzer über eine Stellenanzeige von Rewe lustig. Der Supermarktkette unterlief darin ein folgenschwerer Fehler.

Stuttgart - Sommeliers sind Weinkenner, die in Restaurants und im Handel über das Weinangebot beraten. In einer Stellenanzeige hat Rewe vermutlich nach solch einer Fachkraft gesucht, jedoch ist der Supermarktkette bei der Ausschreibung ein gravierender Fehler unterlaufen: „Wir suchen eine/-n [...] Weinsomalier (m/w)“, heißt es da. Bei Twitter sorgt das für einige Lacher. „Was zum ... Rewe?! Ihr Schlingel!“, macht ein Nutzer mit seinem Post auf den Fauxpas aufmerksam.

Twitter-Nutzer amüsiert über Rewe-Stellenanzeige: „Gibt es in Somalia Wein?“

Wer das Wortspiel nicht sofort erkennt, versteht es spätestens mit einem Blick in die Kommentarleiste. „Gibt es in Somalia Wein? Man weiß es nicht“, macht sich ein Nutzer über den Rechtschreibfehler in der Anzeige lustig. „Die haben bei REWE auch sehr gute Weine (Von Somaliern, warum nicht?, entpfohlen)“, ergänzt ein anderer. Ein User rätselt, ob der Fehler womöglich durch Autokorrektur entstanden sein könnte.

Auch die heute in Stellenausschreibungen gängigen Gender-Standards mit dem dritten Geschlecht „divers“ scheinen für Rewe damals noch ein Fremdwort gewesen zu sein: „2016 - also aus der Zeit als Weinsomalier noch ohne ‚d‘ gesucht werden durften“, schreibt ein Nutzer. „Zudem auch noch diskriminierend, da alle männlich / weiß sein sollen“, amüsiert sich ein weiterer.

Weinsortiment im Online-Shop von Rewe: Wein aus Somalia fehlt

In aktuellen Ausschreibungen hat die Rewe Gruppe offenbar aus ihrem Fehler gelernt: Auf ihrer Website finden sich Jobs für einen „Verkäufer Wein Sommelier“, die eine Weiterbildung zum Sommelier, Winzer oder Schulungen zum Weinfachverkäufer erfordern. Weine aus Somalia hat die Kette in ihrem Onlineshop jedoch nicht im Angebot, genauso wenig wie diverse andere Websites.

Warum nicht? Somalia liegt an der Ostküste Afrikas in einer tropischen Klimazone und gehört zu den heißesten Regionen der Welt. Im Süden ist es wechselfeucht, wohingegen der Norden und das Landesinnere das ganze Jahr über sehr trocken bleiben. Auf den ersten Blick scheint der Küstenstaat also gute Voraussetzungen für den Weinanbau mitzubringen, denn dafür sind grundsätzlich viel Wärme und Licht erforderlich. Außerdem fördern Gewässer wie Flüsse und Meere die Reifung der Trauben, weil sie das Sonnenlicht reflektieren.

Viehzucht statt Weinanbau in Somalia

Dennoch gehört Somalia nicht zu den rund 100 Weinbauländern, die zum Beispiel die Website wein.plus auflistet. Ein möglicher Grund: Der Staat ist eines der ärmsten Länder der Welt. Laut der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lebt die Bevölkerung hauptsächlich von Viehzucht und Früchte werden vorwiegend aus Nachbarländern importiert. Womöglich würden auch die wechselnden Trocken- und Regenperioden Somalias den Weinanbau beeinträchtigen. Kein Wunder also, dass die Twitter-Community über die Stellenausschreibung von Rewe spottet.