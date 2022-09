REWE ruft Spinat nach Produktionsfehler zurück

Von: Katja Becher

Teilen

Bei REWE läuft aktuell der Rückruf eines Produkts der Eigenmarke. Lesen Sie hier, warum der Tiefkühl-Spinat vor allem für eine Personengruppe gefährlich werden:

Mehr zum Thema Spinat-Rückruf bei REWE: Warnung vor Verzehr nach Produktionsfehler

Spinat ist nicht nur kalorienarm, sondern hat auch in Sachen Nährstoffen einiges zu bieten. Das Blattgemüse ist eine gute Vitaminquelle und besitzt außerdem einen hohen Mineralstoffgehalt. Kein Wunder also, dass Spinat regelmäßig auf dem Speiseplan der Deutschen steht. Wer seinen Spinat in letzter Zeit bei REWE gekauft hat, sollte nun allerdings genauer auf die Packung schauen. Denn ein Tiefkühl-Spinat aus dem beliebten Supermarkt ist von einem Rückruf betroffen.

HEIDELBERG24 verrät, welches Spinat-Produkt bei REWE zurückgerufen wird – und für welche Personengruppe der Verzehr gefährlich werden könnte.

Wer den vom Rückruf betroffenen REWE-Spinat zu Hause hat, kann das Produkt in dem Supermarkt zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Üblicherweise wird der Kaufpreis dann auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Weitere Fragen beantwortet der Kundenservice des Herstellers ARDO GmbH werktags von 8 bis 17 Uhr unter +49-2102-20280 oder info@ardo-gmbh.de.