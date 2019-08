Rückruf bei Rewe: Lebensmittel birgt große Gefahren für Gesundheit

Dieser Rückruf kann Leben retten! Wegen ernster Gesundheitsgefährdung ruft Rewe jetzt ein beliebtes Fleischprodukt zurück.

Köln - Die Supermarkt-Kette Rewe warnt dringend vor dem Verzehr eines seiner Produkte. Dies hat einen sehr ernsten Hintergrund, weil darin gefährliche Bakterien gefunden wurden. Deswegen besteht eine Gesundheitsgefahr - Grund genug für einen offiziellen Rückruf.

Betroffen von dem Rückruf ist ein Schweinefleisch-Produkt der Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH, die in diesem Fall Produkte der Marke „Wilhelm Brandenburg“ vermarktet hat. „Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“, so die Firma, ruft es nun ein bestimmtes Produkt zurück und warnt vor dem Verzehr.

Rückruf: Rewe spricht drastische Warnung aus

Der Rückruf bei Rewe umfasst den „Schweinebraten mit Wacholder aus dem Rücken“ in der 100-Gramm-Packung. Mindesthaltbarkeitsdatum des Schweinebraten-Produkts ist der 18. August 2019; der Rückruf betrifft also ein Produkt, das unter Umständen noch in manchen Kühlschränken liegen könnte.

Verkauft wurde das Schweinefleisch-Produkt von Rewe in zahlreichen Bundesländern:

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Sachsen

Thüringen

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Saarland

Hessen

Bayern

Listerien im Fleisch sind große Gefahr - sofortiger Rückruf durch Rewe

Rewe weist ausdrücklich darauf hin, dass es einen konkreten Anlass für den Rückruf gegeben hat. Und zwar gab es in dem Schweinebraten bei einer Kontrolle einen positiven Befund von sogenannten „Listeria Monocytogenes“, umgangssprachlich auch Listerien genannt. Diese können insbesondere bei gesundheitlich geschwächten Personen wie Schwangeren, chronisch Kranken, Neugeborenen und älteren Personen sehr gefährlich werden. Daraus resultierende Erkrankungen können durchaus gravierend sein und bis zum Tod führen. Auch Gehirn- und Gehirnhautentzündungen und Blutvergiftungen sind möglich; bei Schwangeren Früh- und Fehlgeburten.

Produkt-Rückruf bei Rewe: Kunden bekommen Preis erstattet

Rewe-Kunden können den Schweinebraten des betroffenen Mindesthaltbarkeitsdatums in ihrem Supermarkt zurückgeben - sie bekommen den vollen Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Verbraucher, die wegen des Rückrufs Fragen haben, können sich an den Kundenservice wenden. Werktags zwischen 8 und 16 Uhr unter Telefon 035452/38624 oder per E-Mail an info@mago-wurst.de

Mehrere Rückrufe wegen Schweinefleisch: Hackfleisch, Würste, Schweinebraten

Ebenfalls am Donnerstag warnte ein anderer Hersteller vor dem Verzehr seiner Salami. In der Vergangenheit gab es wiederholt Rückrufe von Fleisch. Nicht immer, aber oft waren Listerien der Anlass. So war vor kurzem Hackfleisch bei Netto von einem Rückruf betroffen - Grund waren ernste Gesundheitsgefahren. Ein weiterer Rückruf betraf ebenfalls Fleisch, und zwar Rinderhackfleisch bei Kaufland. Auch hier wurde beim Rückruf dringend vom Verzehr abgeraten. Und damit nicht genug: Wegen Salmonellen in Hackepeter löste Norma unlängst einen Rückruf aus.

Was bedeuten Rückrufe von Lebensmitteln für die Verbraucher?

Immerhin: Rückrufe wie zuletzt aufgetreten bedeuten nicht zwingend, dass unsere Lebensmittel weniger sicher sind als früher. Es kann auch bedeuten, dass die Kontrollen der Hersteller Probleme frühzeitig aufdecken.

Ein Sicherheitsrisiko geht von einem Produkt aus, das Kunden bei Decathlon kaufen konnten. Deswegen hat es der Sportartikelfachmarkt kürzlich zurückgerufen.

Aktuell wird auch eine italienische Salami zurückgerufen. Darin wurden Munitions-Rückstände gefunden.

rpp