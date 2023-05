Rewe stellt neue Produkte vor: Kunden haben besonderen Einfluss

Von: Karolin Stevelmans

Teilen

Rewe stellt ein neues Produkt-Konzept vor. Dabei beeinflussen Kunden mit der Auswahl eingekaufter Lebensmittel das Sortiment.

Dortmund – Immer mehr Kunden greifen bei frischem Obst und Gemüse zu Bio-Produkten. Vor allem die Belastung mit gesundheitsschädlichen Pestiziden sorgt bei Verbrauchern für ein Umdenken. Rewe stellt daher einige neue Produkte vor, die Kunden die Möglichkeit geben, das biologische Sortiment voranzutreiben, berichtet RUHR24.

Rewe startet neues Produkt-Konzept: „Wegbereiter“-Lebensmittel für ökologische Landwirtschaft

Wer in einem Rewe-Markt einkaufen geht, wird möglicherweise auf sogenannte „Wegbereiter“-Produkte aufmerksam. Zusammen mit Naturland, dem Verband für ökologischen Landbau e.V., will der Supermarkt Bio-Landwirtschaft fördern.

Dafür bietet der Lebensmittelhändler von nun an Produkte an, die zwar unter den Bio-Kriterien hergestellt werden, jedoch das Siegel „Bio“ noch nicht tragen dürfen. Das betrifft Obst und Gemüse von Landwirten, die sich gerade in der Umstellungsphase von konventionellem zu ökologischen Anbau befinden.

Wie das Magazin agrarheute erklärt, müssen Ackerflächen eine zweijährige Umstellungszeit durchlaufen. Erst dann dürfen die erzeugten Produkte als Öko-Lebensmittel gekennzeichnet und vermarktet werden.

Dieser Zeitraum ist laut Rewe für Bauern besonders kostspielig. Denn das Obst und Gemüse kann ohne Bio-Siegel noch nicht als Bio-Produkt verkauft werden. Ein höherer Aufwand beim Anbau und die niedrigen Produktpreise lassen für den Landwirt eine Finanzierungslücke aufklaffen (mehr zu Supermärkte und Discounter bei RUHR24).

Rewe stellt neue Produkte vor: Kunden entscheiden über Zukunft des Sortiments mit

An dieser Stelle setzen Rewe und Naturland mit dem „Wegbereiter“-Angebot im Obst- und Gemüsesortiment an. Wer eines dieser Produkte zu einem höheren Preis kauft, unterstützt die Landwirte bei ihrem Wechsel auf einen ökologischen Anbau.

Rewe gibt Kunden die Chance mit ihrem Einkauf über das Sortiment mitzuentscheiden. © Petra Schneider-Schmelzer/Manuel Geissner/Imago; Collage: RUHR24

Bauern können durch den eingenommenen Mehrerlös der „Wegbereiter“ die Kosten für die Umstellung tragen. Darüber hinaus steht Naturland den Höfen beratend zur Seite. Kunden müssen also bereit sein, mehr für die entsprechenden Lebensmittel zu zahlen.

Wie Rewe erklärt, beeinflussen Kunden so aktiv das Sortiment von biologischen Obst und Gemüse. Der Supermarkt nimmt damit die Verbraucher in die Pflicht, über die Zukunft des Sortiments mitzuentscheiden. Immer mehr Supermärkte und Discounter erweitern ihr Bio-Sortiment, um der Nachfrage der Kunden entgegenzukommen.

Rewe sieht in „Wegbereitern“ als Beschleunigung von ökologischer Landwirtschaft

„Wegbereiter“-Produkte können Landwirte bei Rewe ab dem zweiten Jahr der Bio-Umstellung anbieten. Sie sollen als „Beschleuniger“ für eine ökologische Transformation in der Landwirtschaft wirken. Gleichzeitig soll für Verbraucher die erforderliche Transparenz über die Herkunft und die Lebensmittelsicherheit gewährleistet sein.

Unser kostenloser Service-Newsletter versorgt Dich regelmäßig mit allen relevanten Verbraucher-News. Hier geht es zur Anmeldung.

Als erste Produkte dieser Art kommt Spargel in die Rewe-Märkte. Bislang ist dieses Angebot jedoch auf bayerische Filialen beschränkt. Ob und wann die „Wegbereiter“-Lebensmittel auch deutschlandweit angeboten werden, ist noch nicht bekannt.