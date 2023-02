Rentenzuschlag: Grundrente nicht bekommen? Daran kann es liegen

Die Bundesregierung führte 2020 die Grundrente ein. Wer bis Ende 2022 keine Benachrichtigung über einen Anspruch bekommen hat, geht leer aus.

Hamburg – Die Grundrente soll Rentnern mit kleiner Rente unter die Arme greifen. Wer 33 Jahre lang gearbeitet, aber unterdurchschnittlich viel verdient hat, kann den Zuschlag bekommen.

Wer bis Ende 2022 nicht von der Rentenversicherung angeschrieben und über einen Anspruch informiert wurde, der hat auch keinen. Berechtigt für Grundrente sind Menschen, die 33 Jahre gearbeitet oder Ersatzzeiten in Erziehung oder Angehörigen-Pflege angesammelt haben. Außerdem muss das Einkommen im gesamten Berufsleben im Durchschnitt weniger als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. Wenn in einem Monat das Einkommen bei unter 30 Prozent des Durchschnitts lag, wird dieser Monat nicht zu den Rentenzeiten gezählt.