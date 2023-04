Mega-Rabatte bei Kaufland – wann Fleisch, Wurst und Obst billiger werden

Von: Markus Merz

Bei Kaufland können Schnäppchenjäger überraschende Angebote abgreifen. © Sven Ellger/Imago

Bei Kaufland gibt es zu gewissen Uhrzeiten Mega-Rabatte auf Fisch, Fleisch, Wurst, Obst und Gemüse. Das müssen Sie dazu wissen:

Kaufland bietet seinen Kunden zu ganz bestimmten Zeiten außergewöhnlich hohe Rabatte auf frische Lebensmittel an. Dazu zählen Fisch, Fleisch, Wurst, aber auch Obst und Gemüse.

Wie echo24.de berichtet, kommt es bei den Rabatten auch darauf an, an welchen Tagen man in den Kaufland-Filialen einkaufen geht.

Für Schnäppchenjäger sind jedenfalls außerhalb der normalen Angebote diverse Preisnachlässe drin. Interessant ist, dass die Verkäufer an den Frischetheken direkten Einfluss auf die Rabatte haben und Kunden hierauf besonders achten sollten. Dann wird das Rinderfilet oder der Aufschnitt schnell mal bis zu 40 Prozent günstiger. (mrz)