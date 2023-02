Preise für Fertigpizzen in Deutschland explodieren

Von: Sarah Isele

Die Pizzaflation hält die Pizza-Preise hart im Griff.(Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Pizzaflation hält alle in Atem: Der Preis von Fertigpizza steigt in Deutschland um 26 Prozent. Lesen Sie hier, wie es in anderen Ländern um das beliebte Tiefkühlgericht steht.

Mal eben beim Supermarkt um die Ecke über die Tiefkühlwarenabteilung herfallen und das Gesuchte kann schon in Händen gehalten werden: Die Fertigpizza! Mittlerweile gibt es die italienische Spezialität in Tiefkühlform von mehreren Anbietern und mit verschiedenen Belägen. Die Auswahl könnte nicht größer sein. Doch was haben alle Pizzen, bis auf ihre Grundform, gemeinsam? Die Preise sind extrem gestiegen! Es herrscht eine sogenannte Pizzaflation.

HEIDELBERG24 verrät, wie sehr die Preise für Fertigpizzen in Deutschland explodieren.

Viele Verbraucher müssen jetzt ganz stark sein, denn die Preise für Fertigpizzen und Quiches in Deutschland sind innerhalb eines Jahres um 26,3 Prozent gestiegen.