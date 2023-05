Pfingsten 2023: Welche Geschäfte haben an Pfingstmontag geöffnet?

Von: Johannes Nuß

Pfingsten 2023 steht vor der Tür und die Vorfreude auf ein langes Wochenende ist groß. Doch welche Geschäfte, Supermärkte und Discounter haben geöffnet?

München – Wir alle begrüßen mit Begeisterung ein ausgedehntes Wochenende: Endlich die Möglichkeit, ausgiebig zu schlafen, Qualitätszeit mit der Familie zu verbringen und hoffentlich sonniges Wetter zu erleben. Glücklicherweise ist das nächste lange Wochenende in greifbarer Nähe: Pfingsten (28. und 29. Mai). Doch mit Feiertagen geht stets eine sorgfältige Planung einher - insbesondere in Bezug auf die Mahlzeiten. Denn wer will schon lange Warteschlangen in Supermärkten in Kauf nehmen oder vor leeren Speisekammern stehen? Zu welchen Zeiten öffnen Discounter und Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Edeka und Co. ihre Pforten? Und was tun, wenn doch ein Bestandteil für das Festmahl fehlt?

Lidl, Aldi, Rewe und Co. – Discounter bleiben an Pfingsten geschlossen

Genau wie der Sonntag, werden auch Feiertage als Tage der Ruhe betrachtet. Daher sind Supermärkte und Discounter verpflichtet, ihre Türen geschlossen zu halten – so sieht es das Gesetz vor. Das bedeutet: An Pfingstsonntag und Pfingstmontag stehen kaum Möglichkeiten zum Einkaufen zur Verfügung. Lediglich am Pfingstsamstag (27.05.2023) haben Geschäfte, Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland und Co. reguläre Öffnungszeiten.

Das steckt hinter der Bedeutung von Pfingsten Pfingsten hat seine Wurzeln im Christentum und ist bis heute sowohl ein kirchlicher als auch ein gesetzlicher Feiertag. Das Fest wird am 49. Tag nach dem Osterfest und somit zehn Tage nach der Himmelfahrt Christi begangen. In diesem Jahr fallen die Pfingstfeiertage auf den 28. und 29. Mai. Symbolisch repräsentiert das Fest die 50 vergangenen Tage seit Jesus Christus‘ Auferstehung zu Ostern. Pfingsten wird als das Fest des Heiligen Geistes zelebriert. Denn laut christlichem Glauben verknüpft der Heilige Geist alle Gläubigen miteinander. So konnten laut der Apostelgeschichte in der Bibel die Jünger Christi und die versammelten Gläubigen plötzlich in Fremdsprachen predigen und sprechen.

Bäckereien an Pfingsten 2023: Hier bekommen Sie an den Feiertagen frische Brötchen

Während viele die Feiertage für einen Kurzurlaub nutzen, sind Mitarbeiter von Bäckereien weiterhin im Einsatz. Obwohl Bäckereien andere Betriebszeiten als an regulären Wochenenden haben, wird die Arbeit kaum irgendwo unterbrochen. So können Bäckereien in einigen Bundesländern am Pfingstsonntag für einige Stunden ihre Türen öffnen und am Pfingstmontag nicht, während es in anderen Bundesländern genau umgekehrt gehandhabt wird, so 24rhein.de.

Etwas vergessen? Hier sind Ihre Last-Minute-Einkaufsmöglichkeiten zu Pfingsten

Falls dennoch etwas vergessen wurde – und am Ende der Lieblingskuchen nicht gebacken werden kann, obwohl Gäste eingeladen wurden – bestehen zwei Alternativen: Entweder einen anderen Kuchen zubereiten, für den man gewöhnlich immer die Zutaten zu Hause hat – oder: Eine Fahrt zum Bahnhof oder Flughafen in Erwägung ziehen. Keine Sorge – es ist nicht nötig, vor den Gästen zu flüchten – Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen dürfen nämlich auch an Sonn- und Feiertagen wie Pfingsten offen sein. Zudem haben viele Tankstellen ihr Sortiment erweitert, sodass auch dort die Grundlagen für Pfingsten eingekauft werden können.

